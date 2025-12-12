'12.12 Bingöllüler Günü'nü kutladılar

Diyarbakır'da "12.12 Bingöllüler Günü" düzenlenen şölenle kutlandı.

Diyarbakır Final Okulları yerleşkesinde düzenlenen Bingöl Kültür Şöleninde kentte bulunan Bingöllüler davet edildi. Programda, Bingöl yöresine ait lezzetler ikram edildi, oyunlar oynandı.

Programda konuşan Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, eğitim kurumları olarak Diyarbakır'ın çevresindeki komşu illerinin hem kültürlerini tanıtmak, hem de burada yaşayan hemşehrilerini bir araya getirmek istediklerini söyledi. Daha önce Elazığ Kültür Şenliğini yaptıklarını anımsatan Otu, "Bugün de 12.12. 2025 tarihi Bingöllüler Günü. Bugün de Diyarbakır'da yaşayan bütün Bingöllüleri bir araya getirdik. İstedik ki Bingöllümüzü tanıtalım. Bingöllün kültürü, folkloru, yemeği, örf, adetini bir araya getirelim dedik. Bugün toplanmamızın amacı bu. Özelikle bu şenliğe emek veren, katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR