Haberler

"12.12 Bingöllüler Günü'nü kutladılar

'12.12 Bingöllüler Günü'nü kutladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Final Okulları'nda düzenlenen Bingöl Kültür Şöleni'nde, kentteki Bingöllüler bir araya geldi. Programda yöresel lezzetler ikram edilerek Bingöl kültürü tanıtıldı.

Diyarbakır'da "12.12 Bingöllüler Günü" düzenlenen şölenle kutlandı.

Diyarbakır Final Okulları yerleşkesinde düzenlenen Bingöl Kültür Şöleninde kentte bulunan Bingöllüler davet edildi. Programda, Bingöl yöresine ait lezzetler ikram edildi, oyunlar oynandı.

Programda konuşan Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, eğitim kurumları olarak Diyarbakır'ın çevresindeki komşu illerinin hem kültürlerini tanıtmak, hem de burada yaşayan hemşehrilerini bir araya getirmek istediklerini söyledi. Daha önce Elazığ Kültür Şenliğini yaptıklarını anımsatan Otu, "Bugün de 12.12. 2025 tarihi Bingöllüler Günü. Bugün de Diyarbakır'da yaşayan bütün Bingöllüleri bir araya getirdik. İstedik ki Bingöllümüzü tanıtalım. Bingöllün kültürü, folkloru, yemeği, örf, adetini bir araya getirelim dedik. Bugün toplanmamızın amacı bu. Özelikle bu şenliğe emek veren, katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı

Komşu ülkede düğüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
title