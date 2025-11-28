Haberler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına Erdal Kuruçay Atandı

Güncelleme:
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay atandı. HSK tarafından yapılan atamalarla, önceki başsavcı Mustafa Çelenk Bursa'ya tayin edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret Kararnamesi ilan edildi. Buna göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay atandı. - DİYARBAKIR

