Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına Erdal Kuruçay Atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret Kararnamesi ilan edildi. Buna göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay atandı. - DİYARBAKIR