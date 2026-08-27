Diyarbakır annelerinden PKK/YPG feshi değerlendirmesi

Diyarbakır'da, eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eyleminde olan aileler, PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin kendini feshetmesini değerlendirdi. Annelerden Ayşegül Biçer, barışın ilk adımını 8 yıl önce Diyarbakır annelerinin attığını belirterek, "Gayret ve mücadeleleriyle bugün bu noktaya gelinmiştir" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde her eşik bir bir aşılıp geride bırakılıyor. PKK'nın kendini feshetmesinin ardından devam eden süreç, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin kabul etmesiyle devam etmişti. Bu süre zarfında Suriye'de bulunan terör örgütü YPG-SDG de önceki gün kendisin feshettiğini ve Suriye devlet kurumlarına entegre olacaklarını açıklamıştı.

Diyarbakır anneleri ise tüm bu süreçlerden memnun olduklarını, biran önce evlatlarına kavuşmayı beklediklerini değerlendirdi. Oturma eyleminde bulunup evladına kavuşan annelerden Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da anne yüreğiyle HDP İl binası önünde oturan annelerin andı olduğunu, PKK'yı annelerin bitireceğini, Kandil Dağına çocukların geleceğini inşa edeceklerini söylediklerini anımsattı. Kandil ve Suriye'de terör örgütü PKK'yı bitirdiklerini söylen Biçer, "YPG-SDG kendini feshettiğini açıkladı. Öncelik Diyarbakır annelerinin çocukları olsun istiyoruz. 3 Eylül 2026'da Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 8'inci yılı olacak. Burada devlet büyüklerimize de çağrıda bulunmak istiyoruz. Eğer çocuklarımız gelip teslim olacaksa veyahut çocuklarımız teslim edilecekse bunun öncelik Diyarbakır annelerinin evlatları olsun istiyoruz. Burada 8 yıldır feryat figan eden annelerimiz var unutulmamalıdır. Aslında barışın ilk adımını 8 yıl önce Diyarbakır anneleri atmıştır. Gayret ve mücadeleleriyle bugün bu noktaya gelinmiştir. Buradan da emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayten Elhaman ise oğlu Bayram için burada olduğunu, 7 yıldır anne ve babalar olarak burada olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli sayesinde bütün evlatların gelmesini beklediklerini kaydeden Elhaman, "Oturduğumuz günden beri hep söylüyoruz. İnşallah bütün evlatlar gelir. 81 evlat ailesine kavuştu, inşallah bende evladıma kavuşurum. Öncelik bizim çocuklarımız olsun. İnşallah terör biter. PKK'nın Suriye'de, Irak'ta, nerede olursa olsun bitsin. Bu topraklar hepimizin, bu bayrak hepimizin. Feshedilmesine de sevindik" diye konuştu.

Bedriye Uslu da oğlu Mahmut için hep burada olduğunu, umudunu hiç yitirmediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli bu süreci başlattı. İnşallah devamı gelir, çocuklar teslim olacaklar. Suriye'deki de silah bırakmış. Dünya güllük gülistan olacak. Ölmeden önce evladımı görmeyi hak ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı