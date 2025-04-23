Diyanet'ten TBMM'nin 105. Yılı ve 23 Nisan Kutlaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, TBMM'nin kuruluşunun 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları anıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 105. yıl dönümünde başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle anıyor; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel