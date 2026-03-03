Prizren'de İftar Programı Düzenlendi

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kosova'nın Prizren kentinde iftar programı düzenlendi.

Kosova'nın Prizren kentinde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından iftar programı düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Kosova'dan ve Türkiye'den çok sayıda üst düzey davetli katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşma yapan Arpaguş, "Sevgili peygamberimiz buyururlar, iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirimizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Sevgiyi muhabbeti, kardeşliği, imanı şart koşan sevgili Peygamberimizin bu düsturu çerçevesinde, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, muhabbetimizin ilelebet payidar olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum. Cenabı hak imanın gereği olarak kardeşler arasındaki dayanışmayı, yardımlaşmayı bir ve beraber olmayı da bizlere emretmektedir. Yine efendimiz müminler birbirlerine yardım etmede, birbirlerine destek olmada bir bedenin uzuvları gibidir buyurur. Vücudun herhangi bir uzvu rahatsızlanırsa bütün vücut bundan etkilenir buyururlar. Mümin kardeşlerimiz dünyanın neresinde olursa olsun birinin tırnağına, birinin parmağına diken batacak olsa onun acısını, hüznünü hissetmek ve paylaşmak bizim imanımızın bir gereğidir. Ben bu güzel Prizren akşamından bu gönül soframıza teşrif eden tüm kardeşlerinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim etmesini diliyorum. İki gün önce Kosova'da, Prizren'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iftara geleceğimizi söylediğimde hepinize muhabbetlerini ve sevgilerini gönderdi" dedi.

Kosova İslam Birliği Başkanı Trnava ise yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti ister askeriyle olsun, ister TİKA, Yunus Emre Enstitüleri, Maarif Okulları'yla her zaman yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Ben şahsım adına her türlü desteklerinden dolayı minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum ve bunda dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Emilija Redepi, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Trnava, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Harun Elitaş, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, KDTP milletvekilleri, bakan yardımcıları ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kosova'daki faaliyetleri 1999 sonrası başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kosova'daki faaliyetleri 1999 yılından sonra başlarken, kurumsal yapılanması ise 2008'de oluştu. Kosova Savaşı'nın (1998-1999) ardından Türkiye'nin bölgeye hem insani hem de dini destek sağladığı bu süreçte özellikle Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban organizasyonları, Ramazan yardımları, dini yayın desteği ve cami onarım çalışmaları yürütüldü. Kosova'nın 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi düzeyde güçlenerek, Priştine'deki Türkiye Büyükelçiliği bünyesinde Din Hizmetleri Müşavirliği aktif hale geldi. Söz konusu birim, Kosova'daki resmi İslami otorite olan Kosova İslam Birliği ile iş birliği içerisinde din görevlilerinin koordinasyonu, resmi temaslar, eğitim ve irşat faaliyetleri ile Ramazan programlarının organizasyonunu yürütüyor. Bunun yanı sıra Osmanlı döneminden kalma eserlerin restorasyon çalışmaları da destekleniyor. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı