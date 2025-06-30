Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller kültürüne de uzak kalacaktır'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaktır. Değerlerine yabancılaşan bir neslin geleceğe dair berrak bir ufka sahip olması zordur. Bizler, sadece Kur'an okumayı öğretmiyor, birçok şeyi de öğretiyoruz. Böylece çocuklarımız tertemiz fıtratlarını muhafaza etme imkanı buluyor" dedi.

Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı törenle Yaz Kur'an Kursları'nın açılışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından konuşan Prof. Dr. Erbaş, "Bugün heyecanlıyız. Burada yavrularımızın gösterileri ve yaptıkları faaliyetler bizi daha da heyecanlandırdı. Ülkemiz genelinde yaz Kur'an kurslarını başlatıyoruz. Her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu sene de çocuklarımızı rahmet kaynağı olan camilerimizde buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. İyi bir insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın erdemli birer insan olmasını hedefliyoruz. Hayat yolculuklarında onlara en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Bizler yaz Kur'an kurslarımızı evlatlarımızın manevi ve ahlaki gelişimleri için büyük bir adım olarak biliyoruz. Çocuklarımız, kurslarda hem öğrenecek hem eğlenecek hem de sosyal becerilerini geliştirecek. Camilerimizde ibadet etmeyi öğrendikleri kadar dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliklerini her birlikte yaşayacaklar. Yaz Kur'an kursunu çocuklarımızdan önce anne ve babalar sahiplenmelidir" dedi.

"Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaktır"

Anne ve babalara uyarılarda bulunan Erbaş, "Bizler çocuklarımızın iyiliğini sadece istemekle yetinemeyiz. Sizlerden çocuklarımızı kurslarımıza teşvik etmenizi istiyoruz. Çocuklarınızın İslam'ın değerlerini benimsemeleri, anne ve babalar olarak bizim kitabımızla olan irtibatımıza bağlıdır. Malumunuz olduğu üzere teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde hayata gözlerini açan çocuklarımızı çağın tehlikesine karşı korumak bizim en temel sorumluluklarındandır. Çocuklarımızın maneviyatlarını en az bedensel sağlıkları kadar önemsemek zorundayız. Bu bir tercih değil zorunluluktur. Nitekim sevgili peygamberimiz, 'Hiçbir anne baba çocuklarına güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır' diye buyuruyor. Bizi şu an dinlemekte olan anne ve babalar çocuklarımızı efendimizin güzel ahlakıyla yetiştirmenin gayreti arasında olalım. Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaktır. Değerlerine yabancılaşan bir neslin geleceğe dair berrak bir ufka sahip olması zordur. Bizler, sadece Kur'an okumayı öğretmiyor, birçok şeyi de öğretiyoruz. Böylece çocuklarımız tertemiz fıtratlarını muhafaza etme imkanı buluyor" diye konuştu.

"Sizler milletimizin yarınlarısınız"

Çocuklara da seslenen Erbaş, "Sizler anne ve babaların en değerli varlığı ve göz aydınlığısınız. Sizler milletimizin yarınlarısınız. Allah sizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Yaz kurslarımızda güzel şeyler öğreneceksiniz, eğlenceli alanlarınız olacak. Camilerde hocalarımızla tanışacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz. Sizi kurslara teşvik eden anne ve babalarınızı da tebrik ediyorum. Sizin Kur'an okumanız hem kendiniz hem de aileniz için sonsuz güzelliklere vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirmek için her bir gayreti gösteriyoruz"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılını tamamladık. Çocuklarımıza pozitif bilimin, sosyal bilimlerin gerekleri neyse öğrettik ve yaz tatiline girdi. Çocuklarımız, bu milletin bekasını oluşturan yeni bir nesildir. Çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirmek ve donanımlı bireyler olmaları için her bir gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda kurslarda öğrenim görecek öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların yanı sıra çeşitli etkinlikler ve gösteriler gerçekleştirdi. - SAKARYA