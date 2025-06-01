Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cidde'de Büyük Hac Sempozyumu'na Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cidde'de Büyük Hac Sempozyumu'na Katıldı
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Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da düzenlenen sempozyumda 2025 haccının daha nitelikli olması için önemli konuların değerlendirildiğini belirtti. Hacıların rahatça ibadet edebilmesi için alınan tedbirlere dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen "Büyük Hac Sempozyumu"na iştirak etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanlığınca yapılan Büyük Hac Sempozyumu'nun, 2025 haccının daha nitelikli olabilmesi için önemli kararların değerlendirildiğini söyledi.

Başkan Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia'nın açılış konuşmasının ardından ilim adamlarınca haccın kolaylaştırılması, 2 milyon civarında hacının daha nitelikli, daha güzel, kolay bir hac yapmaları için alınması gereken tedbirlere ilişkin konuşmalar yapıldığını kaydederek, ilk oturumda kendilerinin de bazı konulardaki görüşlerini aktardığını ifade etti.

Bu tür fikir alışverişlerinin, ülkeler arasındaki tecrübe paylaşımının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, "Suudi Arabistan devletinin yapmış olduğu çalışmalar, almış olduğu tedbirler, hem hacılarımızın tavafı kolay bir şekilde yapabilmeleri içindir. Arafat çalışmaları, Müzdelife'de, Mina'da yapmış oldukları çalışmalar, hacılarımızın daha rahat hac yapmalarını sağlayacak önemli tedbirlerdir. Bu sene kaçak girişlerin engellenmesi hususundaki çalışmalarından ötürü Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Sempozyum kapsamında Başkan Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ve katılımcılarla da bir araya geldi. Başkan Erbaş, görüşmede, Dr. Tevfik er-Rabia'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Çok sayıda Müslüman ülkeden katılımcının olduğu sempozyumda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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