Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Viyana'da ATİB Kitabevi'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Viyana Kitabevi'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avusturya'da temaslarda bulundu. Erbaş, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Viyana Kitabevi'ni ziyaret ederek, kurumun faaliyetlerini yerinde inceledi.

Başkan Erbaş, ziyareti sırasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Gurbetçilerle samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Erbaş, onların taleplerini dinledi ve dini hizmetlerin daha etkin yürütülmesi noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Ali Erbaş, ATİB yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü ile Avusturya Din Hizmetleri Müşaviri Selahaddin Çelebi eşlik etti. - VİYANA