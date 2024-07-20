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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Halil İbrahim Güçlü'nün cenazesine katıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vefat eden Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Hasan Güçlü'nün dedesi Halil İbrahim Güçlü'nün cenazesine katıldı. Güçlü, Kütahya ve Tavşanlı'da birçok hafız yetiştirmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vefat eden Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Hasan Güçlü'nün dedesi Çavuş Camii emekli Müezzin-Kayyımı ve Kavaklı Kur'an Kursu fahri öğreticisi Halil İbrahim Güçlü'nün cenazesine katıldı.

Vefat eden Halil İbrahim Güçlü için Tavşanlı Ada Mahallesi Damla sokaktaki evinin önünden helallik alındı. Öğle namazının ardından Güçlü'nün cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, cenaze namazı sonrası Halil İbrahim Güçlü için cemaatten helallik istedi.

Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Burada en güzel dede, torun ilişkisine şahit oluyoruz. Birçok hafız yetiştiren rahmetli hocamızdan Allah razı olsun" dedi.

Dedesinin Kütahya ve Tavşanlı'da birçok hafız yetiştirdiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Hasan Güçlü, "Benim buralara gelmemde rahmetli dedemin büyük katkısı olmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Halil İbrahim Güçlü'nün cenazesi daha sonra Ağaköy mezarlığına defnedildi.

Halil İbrahim Güçlü'nün cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Kütahya Valisi Musa Işın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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