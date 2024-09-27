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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Cezalar Caydırıcı Olmalı, Ölümse Ölüm, İdamsa İdam'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Cezalar Caydırıcı Olmalı, Ölümse Ölüm, İdamsa İdam'
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası Ahilik Haftası Sempozyumu'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır ve Tekirdağ'daki cinayetlere değinerek, ceza yasalarının caydırıcılığını sorguladı ve idam cezasının gerekliliğini vurguladı.

Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası Ahilik Haftası Sempozyumu'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da işlenen Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Katil tespit edilse ne olacak? İsterseniz bin sene ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Ne cinayetler işleniyor, kanunlarda caydırıcılık var mı? Ölümse ölüm, idamsa idam" dedi.

Kırşehir programına cuma namazı sonrasında Ahi Evran Üniversitesi'nde devam eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada öğrencilere ahi pilavı dağıttı. Pilav dağıtımı sonrasında 7. Uluslararası Ahilik Haftası Sempozyumu'nda konuşan Erbaş; ahiliği, ahiliğin prensiplerini ve din adamlarının ahiliğe bakış açılarını anlattı.

Kalabalık bir öğrenci topluluğuna hitap eden Erbaş, Diyarbakır'da işlenen Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki olayla ilgili de açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Katil tespit edilse ne olacak? İsterseniz bin sene ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Biz, caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin, 'yatarım nasıl olsa, yemeğim de geliyor, suyum da veriliyor.' Bu caydırıcı mı" diye konuştu.

"Ölümse ölüm, idamsa idam"

Cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkiye sahip olması gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ölümse ölüm, idamsa idam. Öyle değil mi, nasıl caydıracağız? İmam Gazali şöyle diyor; 'Caydırıcılık özelliği olan kanunlar' bunlar da yetmiyor. Dünya kurulduğundan beri kanunlar var, mahkemeler var. Milattan önce 2 binli yıllarda yaşamış 'Hamurabi' denilen birisi var. Yaptığı kanunların gökten indiğine inanıyor Babil halkı ama yine caydıramadı insanları. O zaman uhrevi müeyyide, ahiret bilinci. Biz onun için günde 40 sefer namazda 'Maliki Yevmiddin' diyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, Ahi Evran Üniversitesi tarafından ahi sancağı hediye edilmesinin ardından program sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahilik Haftası Diyarbakır Ali Erbaş Tekirdağ

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