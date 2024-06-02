Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, '2024 Hac Organizasyonu' kapsamında Medine'ye gitti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, '2024 Hac Organizasyonu' kapsamında Medine'ye gitti.

'2024 Hac Organizasyonu' kapsamında Medine'ye giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Ahmet Bulut, Fetva ve İrşat Ekip Koordinatörü Mustafa Bilgiç ve Sağlık Ekibi Başhekim Prof. Dr. Hasan Kayabaşı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buradaki konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerindeki tecrübesinin her yıl üzerine koyarak çalışmalarını daha iyi noktalara getirmeye gayret ettiklerini belirten Erbaş, "Bu sene geçen seneden daha iyi olacak düşüncesiyle hareket ediyoruz. Çünkü tecrübeyi birbirinin üzerine koymak gerekiyor, başarıya ulaşmanın yolu buradan geçiyor. Geçen yıl yapmış olduğumuz eksikliklerimizi bu sene görerek, onları telafi ederek daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz onun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca, Türk hacı adaylarıyla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti. - ANKARA