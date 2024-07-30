Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Erzincan'da Cami Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Erzincan'da Kemah ilçesini ve Erzincan merkezinde bulunan Yeni Mahalle Kur'an kursunu ziyaret etti. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet etti ve öğrencilerle ilgilendi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Erzincan ziyaretleri kapsamında Kemah ilçesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti ve öğlen namazını tarihi Gülabibey Camii'nde kıldı. Camide yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi ve onlara ve ailelerine teşekkür etti. Ziyaretin ardından Erzincan merkezinde bulunan Yeni Mahalle Kur'an kursunu ziyaret edip öğrencilerle sohbet etme fırsatı buldu.

Başkan Yardımcısı İşliyen ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Erzincan'ımız, elhamdülillah manevi değerlere saygı bakımından gençlerimizin mukaddes değerlere sahip çıkması konusunda güzel örnekler sergileyen illerimizden bir tanesi, hamdolsun. Hafta içerisinde önce Erzincan ilçesinde bulunan Kemah ilçesi, kadim medeniyetlere merkezlik yapmış olup, ta İstanbul'un fethinden hemen bir sene sonra, yani 1454 yılında inşası tamamlanan Gülabibey Camii'ne ziyaret gerçekleştirdik ve camide çiçekler gibi açan çocuklarımıza şahitlik ettik, elhamdülillah.

Camilerde, çocuklarımızla 4-6 yaş kurslarımız hem ilçelerimizde hem de merkezimizde yürütülmeye çalışılıyor. Bu hizmetlerde emeği geçen bütün kardeşlerimize, meslektaşlarıma, müftü arkadaşlarımıza, imam hatip, müezzin, kayyım, vaiz, Kur'an kursu hocası olan herkese ve bütün cemaatimize dua ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu hizmetler, cemaatimizin katkılarıyla yürütülmeye çalışılıyor.

Bugün yine, müftülük yaparken prefabrikte hizmet veren yeni mahalle Kur'an kursunu ziyaret etme fırsatını buldum. Harika bir Kur'an kursu binası kazandırılmış. Etraftaki kardeşlerimizin de görmesini arzu ederim. 4-6 yaş grubundaki çocuklarımızın cıvıltısı, gözlerindeki pırıltı, onların neşesi ve manevi değerlerle buluşmalarının oluşturduğu o manevi atmosferin güzelliği görülmeye değer bir sonuç ortaya çıkarmış.

Hakikaten, bu hizmetlerde emeği geçen herkese, Erzincanlı hayırseverlerimize ve dışarıdan ya da içeriden bütün dostlarımıza teşekkür ediyor, Cenab-ı Hakk'ın mizanlarına sadaka olarak geçmesini niyaz ediyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeni Mahalle Erzincan Kemah Cami Yerel Politika Güncel Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

 Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title