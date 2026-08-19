Yaz Kur'an Kursları 2,5 Milyon Öğrenciyle Tamamlandı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Türkiye'de 6 hafta boyunca yaz Kur'an kurslarında çocukların dini ve milli değerleri öğrendiklerini belirterek, "Yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklarımızın sayısı 2,5 milyonu geçti" dedi.

Kastamonu Müftülüğü bünyesindeki yaz Kur'an kursları, düzenlenen kapanış ve ödül töreni sona erdi. Kuzeykent Ulu Camiinde gerçekleştirilen törende, bilgi yarışmasında dereceye giren ve yaz Kur'an kurslarına kesintisiz devam eden öğrenciler arasından kurayla belirlenen 300 çocuğa bisiklet hediye edildi.

"Ahlaka dair güzellikleri öğrettik"

Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, yaz Kur'an kurslarını sevinç ve gururla tamamladıklarını ifade ederken, "Takvimler birkaç haftayı gösteriyor ama bazen birkaç hafta insanın ömründe güzel neticeler bırakır. Yaz Kur'an kursları da insanın ömründe unutulmaz izler bırakan, tatlı hatıralar biriktiren, muhteşem ve bereketli bir yolculuk. Biz Kur'an kurslarımızda çocuklarımızı sadece harflerle buluşturmuyoruz, çocuklarımızı Allah'ın kitabıyla buluşturuyoruz. Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza sadece Kur'an öğretmedik, çocuklarımıza Cenab-ı Hakk'ı tanıttık, Peygamber Efendimizi sevmeyi, anne-babaya hürmet etmeyi, saygıyla hareket etmeyi, sadakati, emanete liyakat etmeyi, güzel ahlaka dair güzellikleri öğrettik" dedi.

"Geleceğe dair umudumuzun yeşermesi için Kur'an Kurslarımız önemli"

Öğrencilerin Kur'an kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Hazırlar, "Bugün ülke genelinde yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklarımızın sayısı 2,5 milyonu geçti. Çocuklarımız camilerimizle buluşunca ahlaki değerlerimizi, insani değerlerimizi, milletimizin değerlerini, inanç değerlerimizi öğreniyorlar. Çocuklarımız camilerden aldıkları değerler onların hayatlarına ışık tutacaktır. Kur'an-ı Kerim, insanın hayatına ışık tutan öğretilerle dolu. Bundan dolayı ailelerimize de teşekkür ederim. Geleceğe dair umudumuzun yeşermesi için Kur'an Kurslarımız önemli. Biz çocuklarımıza sağlam bir ahlak vermeye çalıştık" diye konuştu.

"Çocuklarımız bütün yazı Allah yolunda, Peygamber yolunda, dini ilimleri öğrenerek geçirdiler"

Vali Meftun Dallı ise Kur'an kurslarının çocukların hayatlarında önemli izler bıraktığını dile getirerek, "Burada öğretilen bu bilgiler, inşallah çocuklarımız hayatlarında kendilerini örnek alacak düsturlara dönüşsün. Ömürleri boyunca çocuklarımız hayatlarında uygulasınlar. Onlara faydalı bilgiler olacak hale dönüşsün inşallah" şeklinde konuştu.

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de, "Çocuklarımızı yetiştiren ailelerimizden, öğretmenlerimizden, hocalarımızdan Allah razı olsun. Çocuklarımız bütün yazı burada, Allah yolunda, Peygamber yolunda, dini ilimleri öğrenerek geçirdiler" diye konuştu.

İl Müftüsü Bekir Derin ise Kastamonu'da bu yıl yaklaşık 18 bin öğrencinin kurslara katıldığını belirterek, "İslam kültüründe önce cami inşa edilir, sonra şehir inşa edilir ve bütün yollar camiye çıkar. Çünkü bizim her birimizi cem eden, Rabbimizin huzurunda günde 5 defa omuz omuza safa durdurarak secde ettiğimiz tek mekanlardır. Onun için gençlerimizin, çocuklarımızın bu yaşlarda camiyle, minberle, mihrapla, ezanla, kametle buluşması çok çok önemli olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı