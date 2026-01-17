Haberler

Hazırlar'dan Kur'an Kursu ve Daru'l Huffaz'ına ziyaret

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Erzurum'da Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu ve Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ını ziyaret etti. Ziyaret sırasında hafızlık eğitimi alan öğrencilerle buluşarak hafızlığın önemi hakkında konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Dr. Hüseyin Hazırlar, Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ve Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ını ziyaret etti.

"1001 Hatim Dua Programı" için Erzurum'da bulunan DİB Başkan Yardımcısı Dr. Hazırlar, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü ile beraber; Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle buluştu. Burada hafızlarla hasbihal eden Başkan Yardımcısı Dr. Hazırlar, öğrencilere yönelik hafızlığın önemine dair bir konuşma yaptı. Başkan Yardımcısı Hazırlar, Kur'an kursu öğreticileriyle yaptığı toplantının ardından ziyaretini tamamladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, daha sonra Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ını ziyaret etti. "1001 Hatim Dua Programı" için Erzurum'da bulunan DİB Başkan Yardımcısı Dr. Hazırlar, vatandaşların hafızlıklarını ikmal ettikleri Daru'l Huffaz'da incelemelerde bulundu, hafızlarla hasbihal etti. Başkan Yardımcısı Hazırlar'a İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

