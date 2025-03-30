Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı

Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nın bereket ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, sabah ve bayram namazını Diyadin Merkez Camii'nde eda etti. Kılınan Bayram Namazı ve okunan hutbenin ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşmadan sonra vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Karalı, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize tüm İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - AĞRI