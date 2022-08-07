Konya'nın merkez Karatay Belediyesi tarafından merkeze uzak Divanlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı Divanlar Şehit Muharrem Öksüz Sosyal Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak merkeze uzak Divanlar Mahallesi'ne kazandırılan çok amaçlı Divanlar Şehit Muharrem Öksüz Sosyal Tesisi açıldı. Tesis, 273 metrekarelik alanda projelendirildi ve içerisinde çok amaçlı salon, sosyal yaşam alanları ve derslikler gibi daha birçok bölüm bulunuyor. 2015'te Hakkari Dağlıca'da şehit olan Piyade Er Muharrem Öksüz'ün babası Ömer Öksüz, tesisin açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Divanlar Mahallesi'ne yapılan sosyal tesise oğlunun adını veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Ömer Öksüz, "Gerçekten çok mutluyum, böyle bir kararı veren Karatay Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

"Mahallelerimizde talep edilenin çok üzerinde hizmet üretiyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019'daki seçimler öncesinde Karatay'ın 80 mahallesinin tamamını ziyaret ederek mahallelerin talep ile ihtiyaçlarını tek tek tespit ettiklerini belirterek, söz konusu taleplerin yerine getirilmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını aktardı. Başkan Kılca, "3 yıl önce mahallelerimizin veya hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek tek tespit ettik ve aradan geçen süre içerisinde söz konusu talepleri fazlasıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Divanlar Mahallemizin de ihtiyaç duyduğu sosyal tesisi inşa ettik ve açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizler, lafla değil hizmetle icraatla yol alıyoruz. İlçemizde nereye gitseniz her yerde gerek devletimizin gerekse de Karatay Belediyemizin bir hizmeti, bir izi, alın teri ve emeği var. Hemşehrilerimiz hizmetin en güzelini en iyisini hak ediyor. Bizler sizler için ne kadar çalışsak ne kadar emek versek az. Divanlar Sosyal Tesisimize Şehit Muharrem Öksüz kardeşimizin ismini verdik ve adı burada yaşamaya devam edecek. Onlar bu vatan için canlarını feda ettiler, bizler de onların adlarını yaşatıyoruz. İlçe merkezimize kazandırdığımız bir parkımıza daha Muharrem Öksüz'ün adını verdik. Ben bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tesisimiz ilçemize mahallemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti olarak her zaman sahada olduklarının altını çizerek, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Karatay Belediyesinin yapımını tamamladığı sosyal tesise şehit isminin verilmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Divanlar Mahallemize yapılan bu tesise şehit kardeşimizin isminin verilmesi, hem asker hem de polis, yüzlerce şehit vermiş teşkilatlar olarak bizlere ayrı bir onur ve gurur vermiştir" dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da, "Böylesine anlamlı bir hizmetin açılışına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, bu vatanı aziz şehitlerin kanları ve canlarıyla aldıklarına vurgu yaparak, onların emaneti vatana ve ailelerine gözleri gibi baktıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tesis dualarla hizmete açıldı. Daha sonra protokol üyeleri tesisi gezerek incelemelerde bulundu. - KONYA