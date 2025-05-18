Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Tatar Türkleri Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, " Kırım'ın yasa dışı biçimde ilhak edilmesi yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81. yılı dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Kırım'ın yerli halkı Tatar Türkleri, 81 yıl önce ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiği belirtilen açıklamada, "Sürgün edilenlerin önemli bir kısmı maruz kaldıkları koşullar sonucu yaşamlarını yitirmiştir. Üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasp edilen hakları iade edilmemiş; Kırım'ın yasa dışı biçimde ilhak edilmesi yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Türkiye, Kırım Tatar Türklerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, atalarının topraklarında kimliklerini koruyarak güven, esenlik ve refah içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmektedir. Çerkes Sürgünü üzüntüyle hatırladığımız bir başka trajedidir. Bundan 161 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkasya halkları çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Kırım Tatar Türklerinin ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor; insanlığın hafızasında silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıralarını saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA