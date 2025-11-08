Haberler

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Dijital Giriş Dönemi Başladı

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Dijital Giriş Dönemi Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Türkiye Kart (TRKART) uygulaması ve yeni turnike sistemi ile ziyaretçi girişlerinde dijitalleşmeye geçiyor. Ziyaretçiler QR kod ile ödeme yaparak hızlı bir şekilde giriş sağlayabilecek.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ziyaretçi girişlerinde dijitalleşme adımı atılırken, ziyaretçiler artık Türkiye Kart (TRKART) uygulaması ve yeni turnike sistemiyle çok daha kolay ve hızlı giriş yapabilecek.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi girişlerinde dijital dönüşüm adımı attı. Artık milli parka girişlerde Türkiye Kart (TRKART) uygulaması ve turnike sistemi devreye alındı. Yeni sistem sayesinde milli parkı yaya olarak ziyaret edecek misafirler, TRKART mobil uygulaması üzerinden QR kod ile ödeme yapabilecek. Ayrıca turnikelerde kredi kartı ile ödeme imkanı da sunulacak. Ziyaretçiler, postane şubelerinden fiziki Türkiye Kart temin edebilecekleri gibi, mobil cihazlarına indirilecek uygulama üzerinden de dijital kart sahibi olabilecek. Fiziksel kart talep eden vatandaşların ise en yakın postane merkezine başvurmaları gerekiyor. Yeni sistemle birlikte milli park girişlerinde hem kolaylık hem de hız hedefleniyor.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan yapılan açıklamada "Milli Parkımızı yaya olarak ziyaret edecek misafirlerimiz için TRKART (Türkiye Kart) uygulaması ve turnike sistemi devreye alınmıştır. Aynı zamanda kredi kartı ile de ödeme imkanı bulunan turnike sistemi ile milli parkımızı ziyaret edecek vatandaşlarlarımız, TRKART mobil uygulaması üzerinden QR kodl ile ödeme imkanına sahip olacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.