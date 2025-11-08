Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Dijital Giriş Dönemi Başladı

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ziyaretçi girişlerinde dijitalleşme adımı atılırken, ziyaretçiler artık Türkiye Kart (TRKART) uygulaması ve yeni turnike sistemiyle çok daha kolay ve hızlı giriş yapabilecek.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi girişlerinde dijital dönüşüm adımı attı. Artık milli parka girişlerde Türkiye Kart (TRKART) uygulaması ve turnike sistemi devreye alındı. Yeni sistem sayesinde milli parkı yaya olarak ziyaret edecek misafirler, TRKART mobil uygulaması üzerinden QR kod ile ödeme yapabilecek. Ayrıca turnikelerde kredi kartı ile ödeme imkanı da sunulacak. Ziyaretçiler, postane şubelerinden fiziki Türkiye Kart temin edebilecekleri gibi, mobil cihazlarına indirilecek uygulama üzerinden de dijital kart sahibi olabilecek. Fiziksel kart talep eden vatandaşların ise en yakın postane merkezine başvurmaları gerekiyor. Yeni sistemle birlikte milli park girişlerinde hem kolaylık hem de hız hedefleniyor.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan yapılan açıklamada "Milli Parkımızı yaya olarak ziyaret edecek misafirlerimiz için TRKART (Türkiye Kart) uygulaması ve turnike sistemi devreye alınmıştır. Aynı zamanda kredi kartı ile de ödeme imkanı bulunan turnike sistemi ile milli parkımızı ziyaret edecek vatandaşlarlarımız, TRKART mobil uygulaması üzerinden QR kodl ile ödeme imkanına sahip olacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN