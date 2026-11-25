Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Haber: Oben ULU

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesinde Cumhuriyet döneminin kamusal yapılarından biri olan ve günümüzde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan tarihi Eski Halkevi Binası'nın yıkım kararı protesto edildi. Meslek odaları, emek ve demokrasi platformları ile vatandaşlar yıkımın durdurulmasını ve binanın tescillenerek korunmasını istedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30 Kasım 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan "Dikili 1 Nolu Merkez Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ Yapım İşi" ihalesinin mevcut binanın yıkımını kapsaması ilçede tepkilere yol açtı. Dikili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yapının ömrünü tamamladığı ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar boşaltılmasını istemesi üzerine ilçe sakinleri imza kampanyası başlatırken, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da bina önünde basın açıklaması yaptı.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir Tabip Odası ve Halkevleri İzmir Şubesi'nin ortak basın açıklamasını İsmail Hakkı Ortaköy okudu. Açıklamada ayrıca Halkevleri İzmir Şubesi adına Nebile Merttürk ve Mimarlar Odası adına Uğur Yıldırım söz aldı.

Ortak metinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Halkevi olarak hizmet veren ve 1954'ten bu yana sağlık ocağı/sağlık merkezi işlevini sürdüren yapının Dikili'nin toplumsal belleğinde önemli yeri bulunduğu vurgulandı ve şunlar kaydedildi:

"Kentlerin kimliği, tarihi yapıları ve ortak hafızalarıyla oluşur. Halkevleri halkın eğitimini, toplumsal gelişimini geliştirmek amacıyla kurulmuş önemli tarihsel kurumlardan biridir. Daha sonra sağlık merkezi olarak kullanılan bu binanın kuşaklar boyunca Dikilililerin yaşamında ayrı bir yeri vardır. Sayısız anımız bu binanın tarihine tanıklık etmiştir. Şimdi bütün bu tarih ortadan kaldırılmak isteniyor. Kentimizin geçmişini yok ederek bir kentin geleceğini kuramazsınız."

Açıklamada, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine karşı olunmadığı ancak çözümün tarihi yapıyı yıkmak olmadığı belirtilerek, binanın güçlendirilmesi ve hizmetin burada sürdürülmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise kent merkezinde uygun başka bir alanda yeni sağlık merkezi yapılması talep edildi.

İHALE DOSYASINDA "TEKNİK HATA" İDDİASI VE TESCİL BAŞVURUSU

Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin 13 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı raporda ise yıkım sürecine ilişkin ihale dosyasında ciddi teknik eksiklik ve hatalar bulunduğu öne sürüldü.

Yapı Dikili'de bulunmasına rağmen deprem hesaplamalarında İstanbul'a ait koordinatların kullanıldığı, zemin verileri ve hesaplamalar arasında belirsizlikler bulunduğu iddia edildi. Tapu kayıtlarında "kagir" olarak yer alan binanın yıkım kalemlerinin "betonarme" olarak düzenlendiği belirtildi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, yapının tarihsel, mimari ve toplumsal değerlerinin korunması amacıyla 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesi için İzmir II. Numaralı Kültür Varlıkları Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulundu. Ortak basın açıklamasında da kurul nezdindeki girişimlerin destekleneceği, açılan ve açılacak hukuki süreçlerin takipçisi olunacağı kaydedildi.

Söz konusu binayı Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA