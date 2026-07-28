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Didim’de zeytin sineği uyarısı: Üreticilere mücadele çağrısı

Didim’de zeytin sineği uyarısı: Üreticilere mücadele çağrısı
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Aydın’ın Didim ilçesinde, zeytin alanlarında yapılan monitör tuzak kontrolleri sonucu zeytin sineği riskinin arttığı belirlendi. Özellikle sulanan bahçelerde meyvelerin vuruk olgunluğa ulaştığı tespit edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere ruhsatlı ilaçlarla vakit kaybetmeden mücadeleye başlamaları çağrısında bulundu. Yetkililer, zamanında yapılan mücadelenin ürün verimi ve kalitesini korumak için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, zeytin alanlarında yürütülen monitör tuzak kontrolleri sonucunda özellikle sulama yapılan bahçelerde zeytin meyvelerinin vuruk olgunluğuna ulaşması üzerine üreticilere zeytin sineğiyle mücadeleye başlamaları çağrısında bulunuldu.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki zeytinliklerde gerçekleştirilen monitör tuzak kontrolleri ve sayımların ardından zeytin sineği riskinin arttığı belirtildi. Özellikle sulama yapılan bahçelerde zeytin meyvelerinin sinek zararına açık hale geldiğine dikkat çekildi. Yetkililer, zeytin sineğinin meyveleri kurtlandırarak hem ürün verimini hem de zeytin ile zeytinyağının kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, üreticilerin vakit kaybetmeden ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadeleye başlamalarının önem taşıdığını ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bitki koruma ürünlerini tavsiye edilen doz ve uygulama esaslarına uygun şekilde kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, zamanında yapılacak mücadelenin ürün kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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