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Didim'de beyin kanaması geçiren yaşlı adamın organları 3 hastaya umut oldu

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Aydın'ın Didim ilçesinde beyin kanaması geçiren 70 yaşındaki Ramazan Kanlıoğlu'nun ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu. Organlar, İzmir Tepecik Hastanesi, özel bir hastane ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede opere edilerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 70 yaşındaki Ramazan Kanlıoğlu isimli şahsın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Ramazan Kanlıoğlu isimli şahıs rahatsızlanarak Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması tanısı ile opere edilerek Kanlıoğlu Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanemizde ilgili branş hekimlerince takip ve tedavisi yapılan Kanlıoğlu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü ile Ramazan Kanlıoğlu'nun ailesi ile yapılan görüşmeler sonucu aile organ bağışına onay verdi. Ailenin organ bağışına onay vermesi sonrası Sağlık Bakanlığı bilgilendirilerek ve İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) ile yapılan planlama sonucunda hastanın yaşı itibariyle kalp nakli uygun görülmedi. Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından doku örneği sonucuna göre sol böbrek İzmir Tepecik Hastanesi'ne, karaciğer İzmir'de bulunan özel bir hastaneye, sağ böbrek ise Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, organ bağışında bulunarak 3 kişiye umut olan Ramazan Kanlıoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi. İl Sağlık Müdürü Şenkul, Kanlıoğlu ailesine duyarlılıkları ve göstermiş oldukları örnek davranışlarından dolayı şükranlarını ileterek acılı ailenin organ bağışına onay vermesi ile organ nakli bekleyen hastalar için yeniden bir yaşam umudu olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pamukkale Üniversitesi Denizli Tepecik İzmir Aydın Didim Yerel Sağlık Güncel Haberler

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