Didim Belediyesi'nde toplu sözleşme

Didim Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Aydın Şubesi arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi dolayısıyla Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan katılımıyla imzalar atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Didim Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası Aydın Şubesi arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinde mutabakata varılmasının ardından imza töreni düzenlendi. Belediye önündeki törene Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, Genel İş Eğitim Daire başkanı Aslı Oflaz, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile işçiler katıldı.

İki yılı kapsayan ve yüzde 65'lik zammın verildiği toplu sözleşme imza töreni öncesinde konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Net ve öz bir şey söyleyeceğim. İş barışı için sendikalar ve işçilerin durumu çok önemli, sendikalar çalışan insanlar için önemli ve onun için kuruluyor. Sendikalarda yer alan arkadaşlarda önemli. O arkadaşlar sizle bizim aramızda son derece iyi niyetle hakkaniyetli bir tavır almalı. Kimseyi suçlamıyorum ama bu olması gereken bu; bu arkadaşlar sizden bize bizden size durumlar konu bazen akamete uğradı. Şimdi yeni bir bölge temsilciliğimiz var. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu deftere yazacağımız her şey bizlerin elinde. Tertemiz birbirine güvenen ve omuz omuza olduğunda güçlü olunan bir belediye profili ortaya çıkarırız. Temsilcilerinizi ona göre seçin. Siz güvendiğiniz insanları seçeceksiniz. Toplu sözleşmenin rakamlarına değinmeyeceğiz. Sizleri mutlu ettiğini gördük. Hep birlikte hizmet edeceğiz. Hepinizi seviyoruz" diyerek kazasız bir hizmet yılı temennisinde bulundu.

"Başkan Atabay işçilerin yüzünü güldürdü"

DİSK Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan ise yeni bir sayfa açtıklarını ifade ederek "Genel İş Sendikamız ile belediyemiz arasında toplu sözleşme imzaladık. İşçi arkadaşlarımız için eşitlik ve adaletten yana mücadelemizi devam ettireceğiz. Emekçinin her zaman yanında olan Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay'a kadrolu, KHK'lı ve sözleşmeli arkadaşlarımızın yüzünü güldürmüştür. Hepimiz adına hayırlı olsun" dedi.

DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise konuşmasında "Yeni bir şube açtık; Aydın şubemizi açtık. Didim Belediyemizde bağlı, şubemiz hayırlı olsun. Toplu iş sözleşmemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. başkana teşekkür ediyorum. Sendikal mücadeleyi ve örgütlü mücadelenin emekten yana işçiden yana olan belediye başkanları ile bir arada hep birlikte dayanışma içerisinde işçiden yana emekten yana olanları yol arkadaşlarımız diyoruz, sizde bizim yol arkadaşımızsınız sayın Başkan, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından toplu sözleşme metnine imzalar atıldı; ardından belediye işçileri Başkan Atabay, Genel Başkan Çalışkan ve Şube Başkanı Özhan'a çiçek takdim ederken, toplu sözleşme sonrasında fotoğraf çektirildi. - AYDIN