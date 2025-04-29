Dicle Üniversitesi'nde İhaleye Fesat İddiası: CİMER'e Şikayet

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 600 dönüm araziden 50 dönüme yakın formaliteden proje gösterilip, 150 dönümün alana alınan tohum gübre ve ilaç girişi gibi rakamlarla gösterildiği geri kalan 400 dönümün ise el altında usulsüzce bir çiftçiye verildiği iddiası CİMER'e yazılarak savcıların harekete geçmesi talep edildi.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bir memur, 19 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), bir devlet memuru olarak memurluğunun vazifesi gereği kamu yararına zarar teşkil edecek suiistimalleri engellemenin vazifesi olduğunu belirtip, Ziraat Fakültesi'nde engellemeye çalıştığı suiistimaller olduğunu ileri sürüp şikayette bulundu.

Memur, CİMER'e yazdığı şikayette şu ifadeler yer aldı:

"a)Ziraat Fakültesinde yıllardır yapılan bilimsel araştırmalarda (etlik tavuk ve yumurta üretimi) proje çıktılarının çiftlik sınırları dışında üniversitenin izni ve maliye kaydı olmadan kar amacı gütmesi ve bilimsel araştırmaların etik dışı kullanımı (marketlere koli koli yumurta satışı, günde 3000 yumurta üretimine karşılık gelen aylık 450.000 TL gelirin kayıtlarda olmaması vb..)

b) Rektörlükçe Ar-Ge Projeleri için tahsis edilen Dicle Nehri tarafında olan (600 dönüm) arazinin 50-55 dönümü formalite proje gösterilip, geriye kalan 400 dönüm şahıslara peşkeş çekilmesi ve bu şahıslardan sadece kalan 150 dönümlük alana alınan tohum gübre ve ilaç girişi gibi gülünç rakamlar gösterilmesi,

c) İlgili alanlarda kadrosuna uygun kamu hizmeti yararına görevli olan mühendislerin ilgisiz alakasız görevler verilerek kendi birimlerinden uzakta tutma isteği, ayrıca hayvansal üretim de, bitkisel üretimde ilgili bölüm hocalarının bilgisine hiç başvurulmadan kamu personeli dışında etkisiz yetkisiz insanlarla hareket edilmesi,

d) 2023 yılındaki toplanıp dekanlığa teslim edilen paralarında stratejiye aktarılmadığını kayıtlarda gördüm. Bu olayı ihbar ettiğim ve daha farklı hukuksuz(Sözde alınmış olan birçok şeye imza atmamızın istenmesi gibi) olayları dile getirdiğim için Rektörlük bakamınca onayım dahi alınmadan yer değişikliği görevlendirmem yapılmıştır.

Devlet dairesinde suçu gizlemekte suçtur. Ziraat Fakültesinde ihaleye fesat karıştırma suçu işlenmiştir. Strateji kayıtlarıyla da sabittir. İhaleye fesat karıştırma olayını Cumhuriyet Başsavcılığına ileteceğine, aksine olayı kapatmış ihbarı eden mühendisleri görevlendirme ile yerlerinden uzaklaştırmış ve buda yetmezmiş şikayet etmeleri durumunda daha kötü uzak ilçelere sürme hatta haklarında soruşturma açma gibi tehditlerinde bulunarak mobbing uygulamışlardır. Görevinden uzaklaştırılan mühendislerin yerine de devlet memuru bile olmayan kantinci arkadaşı bırakması hukuksuz bir olay olduğu gibi yasa dışı bir olaydır. Bu ihbar ve şikayetim için makamınızca gerekli işlemlerin yapılıp ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı da Cumhuriyet Başsavcılığına da iletilmesini istiyorum. Şikayetçiyim."

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, şikayetteki iddiaların asılsız olduğunu, bahsi geçen tarlanın çiftçi S.Ş ile aralarında yaptıkları sözleşme karşılığında verdiklerini öne sürdü". - DİYARBAKIR