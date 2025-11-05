Dicle Elektrik'ten Kadın ve Çocuklara Enerji Tasarrufu Eğitimi

İnsan ve çevre odaklı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Dicle Elektrik, 2025 yılının ilk 8 ayında 5 bin kadın ve çocuğa enerji tasarrufu eğitimi verdi. Dicle Elektrik Mobil Müşteri Memnuniyeti Merkezi ekipleri "Yeteri Kadar, En Doğru Karar" platformu kapsamında kırsal bölgelerde enerji verimliliği bilinci oluşturmak için 60'tan fazla köy ve mahalleyi ziyaret etti.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, aynı zamanda toplumsal fayda odaklı projeleriyle de dikkat çekiyor. Hizmet bölgesini oluşturan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki altı ilde enerji tasarrufu bilinci oluşturmak amacıyla yıl boyunca yoğun bir saha faaliyeti yürüten şirket, kadınlar ve çocuklara yönelik enerji tasarrufu eğitimlerine ağırlık verdi. 4M (Mobil Müşteri Memnuniyeti Merkezi) bünyesinde oluşturulan biri kadın 3'er kişilik uzman ekipler, 60'tan fazla köy ve kırsal mahallede yaklaşık 5 bin kadın ve çocuğa ulaşarak enerjinin verimli kullanımı konusunda bilinçlendirici çalışmalar yaptı.

Tasarrufta etkili yöntemler aktarıldı

4M uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, "Yeteri Kadar, En Doğru Karar" platformu kapsamında katılımcılara bilinçli tüketim davranışları kazandırılması hedeflendi. Ev kadınları ve çocuklara yönelik düzenlenen söz konusu buluşmalarda elektrikli cihazların nasıl daha verimli kullanılabileceği örneklerle anlatıldı. Ütü kullanımında zaman yönetimi, çamaşır makinesinin tam dolu çalıştırılması, tasarruflu ampul tercihleri gibi basit ama etkili yöntemlerle enerji tasarrufu sağlanabileceği aktarıldı. Eğitimlerde sosyal sorumluluk anlayışı pekiştirilirken, özel olarak hazırlanan tasarruf kitapları da çocuklara hediye edildi.

"Tasarrufun toplumsal faydaya dönüşmesini hedefliyoruz"

Dicle Elektrik yetkilileri, kadınların ve çocukların enerji tasarrufu konusunda eğitilmesinin toplumsal dönüşüm açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, "Kadınların enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesi, diğer aile bireylerinin davranışları üzerinde oldukça olumlu etkiler oluşturuyor. Bununla birlikte çocukların eğitilmesi ailelerde tasarruf bilincini pekiştiriyor. Bu güne kadar su, gıda ve enerji gibi temel kaynakların verimli kullanımı için projeler üreten 'Yeteri Kadar, En Doğru Karar' platformumuz ile bu eğitimler gibi tiyatro oyunları ve yarışmalar aracılığıyla da çeşitli yaş gruplarına ulaşarak bireysel tasarrufun toplumsal faydaya dönüşmesini sağlıyoruz. Bu çerçevede elektriğin daha verimli kullanımını sağlayabilmek için yürüttüğümüz saha çalışmalarımız devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR