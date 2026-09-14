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Devrim Erbil'in "Kıpkırmızı"sı Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

Devrim Erbil'in 'Kıpkırmızı'sı Bodrum'da sanatseverlerle buluştu
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?Türk resim sanatının usta ismi Devrim Erbil'in 60 yılı aşan sanat yolculuğunu anlatan "Kıpkırmızı – Bir Devrim'in Kitabı",  Bodrum Marina'da düzenlenen özel bir etkinlikle okurlarla buluştu.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - ? Türk resim sanatının usta ismi Devrim Erbil'in 60 yılı aşan sanat yolculuğunu anlatan "Kıpkırmızı – Bir Devrim'in Kitabı",  Bodrum Marina'da düzenlenen özel bir etkinlikle okurlarla buluştu.

Sanatçı Devrim Erbil'in oğlu Barış Erbil ile akademisyen-yazar Uğur Batı tarafından kaleme alınan "Kıpkırmızı – Bir Devrim'in Kitabı", Erbil'in yalnızca tablolarını değil, üretim serüvenini, kullandığı farklı teknikleri ve sanat dünyasında bıraktığı derin izleri mercek altına alıyor.

Yüzlerce eser arasından titizlikle oluşturulan seçki, usta sanatçının farklı dönemlerine ve gözden kaçmış çalışmalarına da ışık tutuyor.

Etkinlikte söz alan Barış Erbil ve Uğur Batı, kitabın hazırlık sürecini ve Devrim Erbil'in sanata adanmış ömrünü Bodrumlu sanatseverlerle paylaştı.

Bir sanatçının eserlerinin ötesinde, sanata dönüşen yaşam öyküsünü sunan "Kıpkırmızı", sanatseverlerin kitaplarını imzalatması ve yazarlarla sohbet etmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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