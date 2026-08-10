Cıvak ve İnan Ailelerinin Mutlu Günü

Devrekli Cıvak ailesi kızlarının mutlu gününde sevenleri ile bir araya geldi

Eski Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve İş insanı Ertan Cıvak'ın kızının düğününde Cıvak ailesi ve sevenleri bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Rıver Mil Park'ta düzenlenen düğünde Cıvak ve İnan Aileleri çocukları İrem ve Onat'ın düğün merasiminde bir araya gelerek mutluluklarını düğüne katılan davetlilerle paylaştılar. Yüzlerce davetlinin hazır bulunduğu misafirlerine teşekkür eden Ertan Cıvak," Çocuklarımızın ve bizlerin bu mutlu gününü uzaktan ve yakından gelerek ailelerimiz ile paylaşan tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı