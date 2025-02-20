Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemeleri kaldırıldı

Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemelerinin kaldırılarak yargı çevrelerinin belirlenmesi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK İKİ MAHKEMEYİ KALDIRDI

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararı ile birlikte Devrek Kadastro Mahkemesi kaldırılarak Zonguldak Kadastro Mahkemesi'nin yargı çevresine dahil edildi. Ayrıca Gökçeada Kadastro Mahkemesi kaldırılarak Çanakkale Kadastro Mahkemesi'nin yargı çevresine dahil oldu.

Karar ile birlikte kaldırılan mahkemelerde bulunan dosyalar herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulundukları safhadan devam edilmek üzere bağlandıkları kadastro mahkemelerine gönderilecek.