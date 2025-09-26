Haberler

Devrek'te Cengiz Karapınar İçin Tören Düzenlendi

Devrek'te Cengiz Karapınar İçin Tören Düzenlendi
Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Cengiz Karapınar, amansız hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Karapınar'ın özgeçmişi okundu ve dualar yapıldı. Cenaze namazı sonrası Pınarönü Köyü Aile Kabristanına defnedildi.

-Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat eden Cengiz Karapınar için kaymakamlık önünde tören düzenlendi.

Gerçekleştirilen törende Karapınar'ın özgeçmişi okunduktan sonra söz alan Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı," Yazı İşleri Müdürlüğü kaymakamlığın ikinci birimleri arasında yer almaktadır. İlçeye benim yeni atanmam ve Karapınar'ın rahatsızlığı nedeniyle kendisi ile çalışma fırsatımız olmadı maalesef. Bana gelen bilgilerden öyle anlıyorum kendisi çok değerli bir arkadaşımızmış Cengiz arkadaşımıza Yüce Allah'tan rahmet sevenlerine ve kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından yapılan duanın ardından buradaki tören sona erdi. Karapınar'ın cenazesi Merkez İbrahim Ağa Caminde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Pınarönü Köyü Aile Kabristanında sevenleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzenlenen merasime; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı'nın yanı sıra daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda seveni hazır bulundu.

Cengiz Karapınar 53 yaşında evli ve bir çocuk babasıydı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
