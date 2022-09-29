Dev metro projesinin tünelinde ışık gözüktü

Kocaeli'de yapımı devam eden Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı tünel inşaatında ışık göründü. İnşaatın tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek olan metronun 2023'ün sonunda yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kocaeli'de yapımı devam eden Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Tünel inşaatlarının yüzde 90 seviyelerini geçtiği projede, iki tünel arasında ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı törende, iki tüneli birleştiren hamle yapıldı. İnşaatın tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek olan metro projesinde, 2023 yılı aralık ayında yolcu taşınmaya başlanması planlanıyor. İlçeye büyük bir katkı sunacak olan dev projede yaklaşık 55 bin aracın trafikten çekilerek, trafik sorununun büyük ölçüde azaltılması da hedefleniyor.

"Tünel inşaatlarında yüzde 90 seviyeleri geçildi"

İnşaatın hızla ilerlemesinin kendileri açısından sevindirici bir durum olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyanın büyük bir krizin içinde olduğu, yatırımların durduğu, ekonomilerin büyüme oranlarının durduğu bir ortamda Türkiye'de işler devam ediyor, inşaatlar durmuyor. Bugün de ciddi bir ilerleme anlamına geliyor bu, açılan tünelin birleştiği bir noktadayız. Tünel inşaatlarında yüzde 90 seviyeleri geçildi. İnşallah kısa bir sürede yıl sonuna kadar bütün tünel inşaatları bitmiş olacak. Hedeflenen programa göre 2023'ün sonunda, aralık ayında Gebze merkez tren istasyonuyla OSB arasındaki hatta yolcu taşıması başlanacak. Geri kalan 6 aylık dilimde de Darıca tarafının bağlantıları tamamlanmış olacak. Bizim bu bölgemiz açısından son derece keyif verici bir haber. Toplamda 55 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Daha az trafik sıkışıklığı anlamına geliyor. Hızlı, güvenilir, konforlu taşımacılık anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında 55 bin aracın trafikten çekilmesi, aynı zamanda emisyon salınımı açısından da çok kıymetli. Çevresel değerler açısından çok kıymetli. Gebze'miz için, Darıca'mız için, Kocaeli'miz için gerçekten çok büyük bir kazanım olacak bu uzun vadede. Karbon sıfır hedefleri konusunda da ülkemize ciddi bir katkı sağlayacak. Kullanılacak araçlar otonom araçlar, sürücüsüz araçlar. O manada da ciddi bir katkı sağlanmış oluyor. Yapılan inşaatta ciddi manada yerlilik oranlarına ulaşıldı. Bu da başka bir sevindirici tarafı. Ülkemizin metro yapım kapasitesi de artmış oluyor" dedi.

"Çift yönde 320 bin kişiyi taşıması hedefleniyor"

Çift yönlü olarak hesap edildiğinde 30.8 kilometre bir uzunlukta metronun hizmet vereceğini aktaran Başkan Büyükakın, "Çok büyük bir depolama alanı inşaatı yapılıyor. Orası da ayrı bir maliyet unsuru. Bütün o trenlerin vagonlarının bakım ve onarımlarının yapıldığı büyük bir depo ve bakım alanı OSB bölgesinde inşa ediliyor. Gerçekten çok büyük bir proje. Bugünkü yapım maliyetleri açısından kilometre maliyetine vurduğunuzda şu anda Türkiye'nin, belki de dünyanın en ucuz metro inşaatı gerçekleşiyor. Bu da bizim açımızdan ayrıca sevindirici bir nokta. Günlük kapasitesi 320 bin kişi olacak. Bir günde çift yönde 320 bin kişiyi taşıması hedefleniyor. Bu kapasiteye kısa vadede ulaşılacağını tahmin ediyoruz. Çünkü raylı sistemlerde ilk başta yapılan hesapların, hedef hesaplarının çok kısa sürede üzerine geçildiğini görüyoruz. Nüfusun bu kadar yoğun olduğu yerlerde metro sistemlerinin yapılmadığı durumlarda trafik sorunlarını çözmek mümkün değil. Çünkü yaptığımız ulaşım master planına göre yolculuk değeri 2035'e kadar 4 kat artacak. Yolların 4 kat arttırılması, yana genişlemesi, yukarıya, aşağıya genişlemesi mümkün değil. Dolayısıyla da toplu taşıma ve raylı sistemin gelişmesi lazım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ