DEÜ Rektörü Hotar: 'TCG Anadolu yarınlarımızın teminatıdır'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yerli ve milli üretimi olan en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmir'e yanaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yerli ve milli üretimi olan en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmir'e yanaştı. Gemiyi ziyaret eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bugün son derece anlamlı ve farklı bir mutluluk içindeyiz. Bu eser, milletimizin inancının açık bir örneği, yarınlarımızın teminatıdır" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir Alsancak Limanına yanaşan dünyanın ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Yapım aşamasından suya indirildiği ana kadar TCG Anadolu gemisini yakından takip ettiğini belirten Rektör Hotar, "Bugün son derece anlamlı ve farklı bir mutluluk içindeyiz. Bu eser, milletimizin inancının açık bir örneği, yarınlarımızın teminatıdır" dedi.

Deniz kuvvetleri amirlerinden TCG Anadolu ile ilgili bilgiler alan Rektör Hotar, Türkiye'nin küresel ölçekte hedefleri olan, son derece iddialı bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye'nin hedefleri istikametinde hayallerine koştuğu bir süreçten geçtiğini belirten Rektör Hotar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; havada, denizde, karada, yerin altında, uzayda, nerede olmamız gerekirse oradayız. Milli savaş gemimizi İzmir'imizde ağırlamaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Rektör Hotar, şunları kaydetti:

"TCG Anadolu önce İstanbul'daydı. Oradan yola çıkıp Çanakkale Şehitliğimizi selamladı ve şimdi güzel İzmir'imizde. Tüm vatandaşlarımız gibi bizler de eserimizle gurur duyduk. Yapım aşamasından suya indirildiği aşamaya kadar bu devasa gemimizi takipteydik. Umarım kullanmak için mecbur kalmayız ancak ihtiyacımız olduğunda ülkemizin böylesi bir askeri üstünlüğünün, savunma kabiliyetinin olduğunu bilmek güven veriyor. Tekrardan başta muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TCG Anadolu'yu Türk Deniz Kuvvetlerimizin envanterine kazandıranlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

İzmir ve çevre illerden birçok vatandaşın TCG Anadolu'yu yakından görebilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu günde DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ziyaretinde, akademik iş birlikleri için İzmir'de bulunan Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tamam Cafarova, Azerbaycan Diller Üniversitesi'nden Coşgun Dadaşov, DEÜ Genel Sekreteri Engin Basmacı ve DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Olgun Çiçek eşlik etti.

TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri için bir komuta merkezi ve amiral gemisi görevi görürken; Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun süreli muharebe, uzun mesafeli askeri muharebe veya insani yardım operasyonları gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmekte.

TCG Anadolu, uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. - İZMİR