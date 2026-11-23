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Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin yaşadığı ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizin yalnızca bir gün hatırlanmasını değil, her gün hak ettiği değeri görmesini istiyoruz." dedi.

"Öğretmenlerimizin sorunları bir güne sığmaz"

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yalnızca kutlama mesajlarının paylaşıldığı sembolik bir gün olmaması gerektiğini belirten Çelebi, öğretmenlerin yaşadığı sorunların yıl boyunca gündemde tutulması gerektiğini ifade etti.

Öğretmenliğin sadece bilgi aktarmak değil, bir ülkenin geleceğini şekillendirmek olduğunu vurgulayan Çelebi, öğretmenlerin ekonomik kaygılar, artan bürokrasi, ağırlaşan çalışma şartları ve mesleki itibar sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çelebi, "Öğretmenlerimizin sorunları bir güne sığmaz. Öğretmenlerimizi yılda bir kez hatırlamak yerine, onların hayatını ve çalışma şartlarını yılın 365 günü iyileştirmek zorundayız" dedi.

"Öğretmenin emeği ekonomik kaygılara kurban edilmemeli"

Öğretmenlerin ekonomik şartlarının her geçen gün daha fazla zorlaştığına dikkat çeken Çelebi, maaş ve ek ders ücretlerinin öğretmenlerin üstlendiği sorumluluk ve çalışma koşulları dikkate alınarak yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Öğretmenin geçim kaygısından uzaklaşmadan eğitimde başarıyı yakalamanın mümkün olmadığını ifade eden Çelebi, eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Öğretmen sınıfta olmalı, evrakla boğulmamalı"

Eğitim sistemindeki bürokratik yükün öğretmenlerin asli görevlerini yerine getirmesini zorlaştırdığını belirten Çelebi, plan, rapor, form ve sürekli değişen sistemsel işlemlerin öğretmenlerin eğitim faaliyetlerine ayıracağı zamanı azalttığını ifade etti. Çelebi, "Öğretmenin asli görevi öğrencisine dokunmak, dersini anlatmak ve çocuklarımızın geleceğine ışık tutmaktır. Öğretmenlerimizi eğitimden koparan gereksiz bürokratik yük azaltılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Atama bekleyen öğretmenlerin umudu tüketilmemeli"

Atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı belirsizliğin de önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Çelebi, yıllarca eğitim alan ve mesleğini yapmak isteyen öğretmenlerin umutlarının tükenmemesi gerektiğini söyledi.

Çelebi, öğretmen atamalarında ülkenin gerçek ihtiyaçlarının esas alınmasını ve genç öğretmenlerin mesleklerine kavuşmasını sağlayacak öngörülebilir ve adil bir sistem oluşturulmasını istedi.

"Emekli öğretmenlerimiz başımızın tacıdır"

Yıllarca sınıflarda öğrenciler yetiştiren emekli öğretmenlerin de ekonomik ve sosyal sorunlarının görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten Çelebi, öğretmenlik mesleğine yıllarını veren eğitimcilerin toplumun baş tacı olduğunu söyledi.

Emekli öğretmenlerin yıllarca verdikleri emeğin emeklilik döneminde de karşılığını görmesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, kariyer basamakları kapsamında görevde bulunan öğretmenlere ödenen tazminatların emeklilik döneminde de devam etmesi gerektiğini ifade etti.

"Öğretmenlerimize görev yaptıkları dönemde tanınan kariyer haklarının emeklilikle birlikte yok sayılması doğru değildir. Yıllarca eğitim ordusuna hizmet etmiş öğretmenlerimizin emeklilik döneminde de hak ettikleri ekonomik güvenceye kavuşmalarını istiyoruz. Kariyer tazminatlarının emeklilikte de ödenmesi, öğretmenlerimizin emeğine ve mesleki geçmişine gösterilecek önemli bir vefa olacaktır." dedi.

"Öğretmenin yanında olmaya devam edeceğiz"

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak öğretmenlerin hak ve taleplerini bağımsız, demokratik ve kararlı bir sendikal anlayışla savunmaya devam edeceklerini belirten Çelebi, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim uğruna ömrünü vermiş bütün öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Emekli öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, görev başındaki tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Öğretmenin emeğinin değer gördüğü, ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirildiği, mesleki itibarının korunduğu ve eğitim çalışanlarının kendisini güvende hissettiği bir eğitim sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü öğretmenin itibarı, eğitimin geleceğidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı