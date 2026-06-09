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Derik'te yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Derik'te yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
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Mardin'in Derik ilçesinde AFAD koordinesinde düzenlenen tatbikatta, kamu personeline yangın söndürme ve tahliye teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde yangın söndürme ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan Hükümet Konağı araç otoparkında gerçekleştirilen tatbikatta, kamu kurumlarında görev yapan daire amirleri ve personele yangın anında alınması gereken önlemler ile yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim kapsamında AFAD ekipleri tarafından olası yangınlarda doğru müdahale yöntemleri ve tahliye süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Tatbikata Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mardin AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, AFAD personeli ile kamu kurumlarının daire amirleri ve çalışanları katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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