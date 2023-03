Depremzede ikizler Bayburt'ta atları dörtnala sürdüler

Osmaniye'de at çiftlikleri olan Şerife Bülbül ve Berre Bülbül kardeşler yaşanan deprem felaketi sonrası Bayburt'a geldiler. Sevimli ikizlerin at tutkunu olduğunu öğrenen Bayburt Kop Atlı Spor Kulübü başkanı Erkan Tokay, Kop köyünden merkeze araç göndererek ikizleri yaşadıkları evden çiftliğe aldırdı. Kop köyünde ikiz kardeşleri ve ailesini misafir etti.

At binmeyi seven ve atlarla eğlenceli vakit geçiren ikizler yeniden atlara bineceklerini öğrenince mutlu oldular. Kulüp başkanı Tokay ve kulübün oyuncuları, Bülbül kardeşlere çiftliğin kapısını açarak, at meraklısı ikiz kardeşleri yeniden atlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bir süredir at binemeyen ve atları özleyen ikizler, Kop Atlı Spor Kulübü oyuncuları gözetiminde at binerek keyifli vakit geçirdiler. At çiftlikleri olduğunu, at binme konusunda usta olduklarını söyleyen ikizler daha sonra yardımsız bir şekilde at üzerinde çiftlikte tur atarak, atları dörtnala sürdüler. At üzerinde hünerlerini sergileyen kardeşler, kendilerine hayran bırakırken, 10 yaşındaki minik kardeşlerin at üzerindeki hallerini gören kulübün oyuncuları ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Soğuk ve rüzgarlı havada üşüyen kardeşler ara ara soba başında ısınıp tekrar geri gelerek gün boyunca kendilerine verilen Turbo ve Şimşek isimli atlara bindiler, doyasıya eğlendiler.

Kendilerine bu fırsatı tanıyan Kop Atlı Spor Kulübüne teşekkür eden usta binici kardeşler, Osmaniye'de bulunan at çiftliğinde at biniyormuş hissine kapıldıklarını ve bir an olsun yabancılık çekmediklerini bildirdiler.

İkiz kardeşiyle at binmeyi sevdiğini söyleyen, Şerife Bülbül, "Bizim de Osmaniye'de bir çiftliğimiz var, orada ikizimle birlikte at binerdik. İkizim Berre ile atlara binmeyi gerçekten çok seviyoruz" dedi. Atlarla aralarının iyi olduğunu ve ikiziyle birlikte atlara sürekli bindiğini belirten Berre Bülbül, "Atlara binmeyi çok seviyorum. Atlarla aramız çok iyi, ikizim de ben de atlarla çok iyi anlaşıyoruz, zaten Osmaniye'de at çiftliğimiz var orada sürekli atlara biner, vakit geçirirdik. Bizi bugün burada misafir eden Bayburt Kop Atlı Spor Kulübüne çok teşekkür ediyorum" diyerek konuştu.

Kop Atlı Spor Kulübü olarak depremzede ikiz kardeşleri ailesiyle birlikte çiftlikte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden başkan Tokay, çiftliğin kapılarının ikiz kardeşler başta olmak üzere tüm depremzede ailelere, at merakı olup at binmek isteyen tüm vatandaşlara açık olduğunu bildirdi. Ellerinden geldiği kadar ikiz kardeşlerin kulüp olarak yanında olduklarını aktaran Tokay, Bülbül kardeşlerin at sevgilerinin yitirilmemesi için çaba göstereceklerini kaydederek, "Osmaniye'den gelen depremzede ikiz kardeşleri Kop Atlı Spor Kulübü olarak çiftliğimize davet ederek, ağırladık. Babalarının Osmaniye'de at çiftliği olduğunu öğrendik, at sevgilerini yitirmemeleri için bu çocuklarımızın yanındayız. Her zaman kulübümüze davet edip, at binme sevgilerini unutturmayacağız. Elimizden geldiği kadar imkanlarımızı onlara sunacağız" sözlerini kullandı. - BAYBURT