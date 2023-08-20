Depremzede Fadime teyze, enkazdan kurtardığı iki ineğini satarak kendi işinin patronu oldu

TUNCELİ - Malatya'da evleri yıkılan 61 yaşındaki Fadime Kalı, enkazdan kurtardığı 2 ineğini satarak Çemişgezek ilçesine yerleşti. 2 ay sonra eşini de kaybeden Kalı, açtığı minik kahvaltı dükkanı ile kızı ve torunlarına bakmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'nın Akcadağ ilçesinde yakalanan Fadime Kalı'nın evi yıkıldı. Bunun üzerine 3 ineğinden biri telef olan Kalı, 2'sini satarak eşi, kızı ve 2 torunuyla birlikte Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine taşındı. 2 ay içerisinde eşini de kaybeden Kalı, kimseye muhtaç olmamak ve hayata tutunmak için bir küçük bir kahvaltı dükkanı açtı. İlk etapta patile, ekmek, gözleme, kahvaltı ve çay yapıp satan Kalı, yakın zaman içerisinde ev yemekleri de yaparak gelen siparişleri karşılamayı hedefliyor.

Henüz işinin başına geçmemiş deprem mağduru vatandaşlara da önerilerde bulunan Fadime Kalı, "Depremden ötürü bir tanıdık vasıtasıyla eşim ve çocuklarımla beraber Malatya'dan Çemişgezek ilçesine geldim. Ama buraya geldikten 2 - 3 ay sonra eşim vefat etti. İki torunum ve bir kızımla yalnız kaldık. Mecbur kalıp gözleme, ekmek, ev yemekleri ve kahvaltı üzerine bir işyeri açmaya karar verdim. Kimseye muhtaç olmamak, kendi ayaklarımız üzerinde durmak için bu işyerimizi açtık. Çocuklarıma bakmak ve kimseden bir şey istemek zorunda kalmamak için bunu yapmak zorundaydım" dedi.

Tüm vatandaşları dükkanına bekleyen Kalı, "Onlar gelmezse biz kazanamayız. Geçimimizi sağlayamayız. Vatandaşların işyerimize gelmesini çok istiyorum. Gelmeleri bizim için çok iyi olur. Deprem bizim psikolojimizi ve düzenimizi bozdu, hayatımızı karıştırdı ama, ayakta durmak için bir şeyler yapmak zorundaydık. Ben 62 yaşında depremzede bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde duruyorsam, bütün deprem mağduru insanımız da bir iş yaparak hayata tutunmak zorunda. Herkes kendi hayatını yeniden düzene sokmak için çaba göstermesi gerekiyor. Bu çok zor değil. Çaba göstererek kazanabilirsiniz. Ben bu işyerinde patile, yufka ekmek, mayalı ekmek yapacağım. Sarma, dolma, içli köfte gibi ev yemekleri yapacağım. Sabah kahvaltısı vereceğim. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" diye konuştu.