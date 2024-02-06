Depremzede Aile, Otomobilini Geri Almak İçin Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da evsiz kalan depremzede aile, Kırıkkale'de satın almak istedikleri eve karşılık verdiği 1 milyon 50 bin liralık otomobilinden oldu. Bir kez daha hayatlarının şokunu yaşayan aile otomobilini geri almak için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da ikamet eden Güzel ailesi, bulundukları apartmandaki dairesi ağır hasar aldı. Evsiz kalan Fatma ve Fatih Güzel çifti, "femur hastalığı" olan çocuğunun Ankara'daki tedavisinden dolayı Kırıkkale'ye yerleşti. Güzel çifti, iki çocuğuyla birlikte bir süre Kırıkkale Polisevi'nde kaldı. Kiralık ev bulamayınca satılık ev arayışına giren depremzede aile, şehirde esnaflık yapan M.E. ile 1 milyon 800 bin lira değerindeki evin pazarlığını yaptı.

Özel bankada ipotekli çıktı

1 milyon 50 bin lira değerindeki otomobilini de M.E.'ye noterde sattıktan sonra eve yerleşen depremzede aile, aradan geçen bir süre sonra tapuyu alamayınca dolandırıldığını anladı. Satın almak istedikleri evin özel bir bankaya ipotekli olduğunu sonradan öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı. 6 aydır mağdur olduklarını ifade eden Fatma Güzel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobilini geri alamadıklarını belirterek, karşı taraf hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"Arabamızı 1 milyon 50 bin Türk lirasına verdik"

6 Şubat depreminde Adıyaman'daki evinin ağır hasar aldığını anlatan Güzel, "Evim ağır hasar aldığı için evsiz kaldım ve bu süreçte de oğlum ameliyatlıydı. Ankara'ya da yakın olmasından dolayı Kırıkkale'ye tayin olarak geldim. Bu süreç içerisinde deprem kontenjanından dolayı polisevinde kaldım. Bir aylık süre içerisinde kiralık ev arayışında bulundum. Arabamızı 1 milyon 50 bin Türk lirasına verdik. Kalan ücreti de kredi çekip ödeyeceğiz. Bu süreç içerisinde arabamızın satışını noter huzurunda satışını kendisine verdik. Bize verilen sürenin sonu geldi. Bu süreç içerisinde de bizi dolandırdıklarını hissettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"Arabamızı da geri alamadık"

Oturdukları evin özel bir bankada ipotekli olduğunu belirten Güzel, "Şu anda oturduğumuz evde özel bir bankaya geçmiş durumda. Bu evde kiracıda değiliz, evde satın alamadık. Özel bir bankaya geçtiği için satışı yapılamıyor. Arabamızı da geri alamadık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) savcılık soruşturmasının numarasıyla beraber yazdık. Yetkililerden de şunu istiyorum; Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini ve hukuki sürecin hızlandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kredimizi bankadan beklettik"

Tapuyu alacakları zaman "bankada pürüz var" diyerek kendilerinden 15 gün süre istediklerini aktaran Fatih Güzel, "Burada ev arayışına geçtik. Kiralık ev bulamayınca da arabamızı verip satılık ev arayışına geçtik. Bu evi gösterdiklerinde gördük beğendik. Arabayı da verdik tam tapuyu alacağımız zaman 'Bankada pürüz çıktı. 15 gün içinde bu evi size teslim edeceğiz' dediler. Kredimizi bankadan beklettik. O arada arabayı da kaporayı da aldılar" diye konuştu.

"Yarınımızın ne olacağını bilemiyoruz"

15 gün bekleme karşılığında güvence olarak 2 milyon liralık verilen çekinde karşılıksız olduğunu ifade eden Güzel, "15 günlük içinde biz size çek verelim mağduriyetiniz olmasın diyerek. Çekide aldık soruşturduk sıkıntıda yoktu. Bu süreç baya uzadı. 6 ay boyunca bizi mağdur ettiler. Dolandırıldığımızı anladık ve savcılığa da avukatımızla birlikte başvurduk. Büyüklerimizden bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Biz evi alamıyoruz artık banka el koymuş. Bize arabamızı versinler hayatımızı sürdürelim. Şuanda stresliyiz. Yarın banka bize 'çık' diyebilir. Yarınımızın ne olacağını bilemiyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE