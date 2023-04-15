Depremin kahramanları böyle yetiştiriliyorlar Askeri köpekler deprem bölgesinde birçok vatandaşın canlı kurtarılmasında önemli rol oynadı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Bursa Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda köpekleri,...

Depremin kahramanları böyle yetiştiriliyorlar

Askeri köpekler deprem bölgesinde birçok vatandaşın canlı kurtarılmasında önemli rol oynadı

BURSA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Bursa Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda köpekleri, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde büyük rol oynayarak birçok kişinin canlı kurtarılmasına katkı sağladı. Çok sayıda can kurtaran Yasa, Alel, Teno, Masum ve Devil isimli köpekler sembolik olarak madalya ile ödüllendirildi.

1963'ten beri Bursa Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda farklı ırklarda yüzlerce köpek eğitimlerini uzman personel eşliğinde aralıksız sürdürüyor. 8 branşta farklı ırklarda yüzlerce köpek eğitilerek yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç olan bölgelere personeli ile gönderiliyor. Şubat ayında yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinde de 28 canlı ve ceset arama köpeği de görev yaptı. Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Yasa, Alel, Teno, Masum ve Devil isimli köpeklere de sembolik madalya takılarak ödüllendirildi. Depremden dönen köpekler yapay enkazlarda eğitimlerine devam ediyor.

Tabur Eğitim ve İstihbarat Subayı Binbaşı,"Yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden itibaren Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı ve Köpek Eğitim Destek Müfreze Komutanlığı bünyesinde hazır bulunan ve birliğimizde yetiştirilen 28 arama köpeği birçok vatandaşımızın kurtarılmasında aktif görev almış ve arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmuştur. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca deprem bölgesine sevk edilen ve Adıyaman ilinde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak birçok vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasına yardım eden Yasa, Alel, Teno, Masum ve Devil isimli köpeklerimiz sembolik madalyalarla ödüllendirilmiş ve icra edecekleri diğer görevler için idame eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmektedirler" dedi.

Bölük Komutanı Üsteğmen ise, arama köpeklerinin hareketliliği, yüksek ses ve yükseklik korkusu olmayan cana yakın yavrulardan seçildiğini belirterek, "Arama köpekleri hareketliliği yüksek ses ve yükseklik korkusu olmayan cana yakın yavru köpekler arasından özel testler ile seçilmektedir. Çevikliği, cesareti ve insanlara karşı sevgisiyle ön plana çıkan arama köpekleri arama kurtarma faaliyetleri esnasında karşılaşabileceği zorlu engelleri geçmek üzere farklı eğitim alanlarında özel eğitime tabi tutulurlar" şeklinde konuştu.