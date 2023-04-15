Depremin ilk gününden beri sahada olan müdür, 2 ilin koordinatörü oldu

DÜZCE (İHA) – Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetimi Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, 6 Şubat tarihinden beri deprem bölgesinde saha çalışmaları yürütüyor. 68 gündür sahada olan Duru, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yardımların koordinatörlüğüne getirildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Batı Karadeniz Afet Yönetimi Merkezi'de tüm ekipleri ile deprem bölgesine gitti. Bölge Müdürü İsmail Hakkı Duru, depremin ilk gününde yardımların koordinasyonu çerçevesinde Kahramanmaraş'da koordinatör olarak görevlendirildi. Düzce ekiplerinin başarılı çalışmalarının ardından İsmail Hakkı Duru ve ekibi Adıyaman'a görevlendirildi. 68 gündür Düzce'ye dönmeden depremzedelere yardım için canla başla çaba harcayan Duru'nun bu çalışmaları sonrasında hem Adıyaman'a hem de Kahramanmaraş'a koordinatör olarak görevlendirilmesini sağladı. Depremzedelerin her ihtiyacına koşmaya çalışan Duru'nun deprem bölgesine saha çalışmaları ise devam ediyor. - DÜZCE