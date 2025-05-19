Depremden Kurtarılan Köpek, Gönüllüler Tarafından Sahiplendi

Depremden Kurtarılan Köpek, Gönüllüler Tarafından Sahiplendi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'daki arama kurtarma çalışmalarında sağ olarak kurtarılan bir köpek, Datça'ya getirilerek tedavi edildi ve gönüllülerden biri tarafından sahiplenildi. Bu hikaye, afet çalışmaları sırasında kurulan güçlü duygusal bağların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da görev yapan Datça MAG AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği) ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında enkazdan bir köpeği sağ olarak çıkardı. Yaşama tutunan ve Datça'ya getirilen köpek tedavisinin ardından ekipteki bir gönüllü tarafından sahiplenildi.

Köpek, kurtarıldıktan sonra ekiple birlikte Datça'ya getirilerek haftalarca tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Arama kurtarma ekibinde çalışan bir gönüllü tarafından sahiplenilen köpek, sevimli halleriyle hem kurtarıcılarının hem de tüm ekibin gönlüne taht kurdu. Zorlu görevlerin ardından kurulan duygusal bağ, arama kurtarma çalışmalarının sadece hayat kurtarmakla kalmadığını, aynı zamanda umut dolu yeni hikayelere kapı araladığını bir kez daha gösterdi. Datça MAG AME ekibi, köpeğin hikayesini her eğitimde ve etkinlikte paylaşarak hem afet bilincini artırmayı hem de gönüllülüğün ne kadar derin ve insani boyutlar taşıdığını anlatmayı sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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