Depremde Yaşamını Yitirenler Maltepe'de Anıldı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yurt içinde ve yurt dışında pek çok başarılı konsere imza atan Ruhi Su Dostlar Korosu’nu konuk etti. Halk müziğinin öncü isimlerinden, opera sanatçısı Ruhi Su’nun kurduğu Ruhi Su Dostlar Korosu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden oyuncu ve yönetmen Eylem Şafak Aydın Yetiş anısına sahne aldı.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yurt içinde ve yurt dışında pek çok başarılı konsere imza atan Ruhi Su Dostlar Korosu'nu konuk etti. Halk müziğinin öncü isimlerinden, opera sanatçısı Ruhi Su'nun kurduğu Ruhi Su Dostlar Korosu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden oyuncu ve yönetmen Eylem Şafak Aydın Yetiş anısına sahne aldı.

Koro büyük ustanın unutulmaz eserlerini, Eylem Şafak Aydın Yetiş ile depremde yaşamını yitirenler ve depremzedeler için söyledi. Programa Eylem Şafak Aydın Yetiş'in babası, tiyatro oyuncusu ve yazar Orhan Aydın'da katıldı.

ORHAN AYDIN: 'YÜREĞİMDE CAM KIRIKLARIYLA DOLAŞIYORUM'

Sanatçı Orhan Aydın, karmaşık duygular içinde olduğunu belirterek, "6 Şubat'tan bugüne yüreğimde cam kırıklarıyla dolaşıyorum. Nereye gitsem, ne yaşasam o cam kırıkları da benle birlikte. Burada olmanın başka bir anlamı daha var. 6 Şubat'ta benim çocuğumu enkazın altından çıkartan insanlar şu an bu salonda. Maltepe Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri Sevgili Kemal Kartalkaya ve onunla birlikte çalışan arkadaşlarım. Orada dayanışma vardı. Ama başaramadık. Binlerce can gibi bende kızımı yitirdim. Dostlar Korosu'yla ve onlara eşlik edecek sanatçı arkadaşlarımla beraber bütün türküler yalnız benim kızım için değil depremde yaşamını yitirmiş bütün insanlık için olsun. Elbette acıları dindirmek mümkün değildir ama sanat birleştiricidir. Dayanışmayı çoğaltır. Yol arkadaşım olan Dostlar Korosu'na ve etkinliği burada yapan sevgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kardeşime, emek veren bütün dostlarıma sevgiyle teşekkür ederim" dedi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINA SÖYLEDİLER

Koro, Ruhi Su'nun unutulmaz türkülerini ve çok sesli türkü örneklerini seslendirdi. Programa konuk sanatçı olarak katılan müzisyen Gülcan Altan, farklı dillerden şarkıları güçlü yorumuyla dinleyicilere sundu. Opera sanatçısı Ufuk Karakoç, geleneksel Anadolu müziklerini bağlaması eşliğinde icra etti. İstanbul Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Nursel Dinler Yazman ile Anadolu ezgilerini Balkan enstrümanlarıyla yorumladığı türkü ve şarkılarıyla tanınan Özgür Kıyat ise eserleriyle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.