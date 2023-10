Depremde kaybettikleri köpeklerinin tesellisini 'Gece'de buldular

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşadıkları depremde evleriyle birlikte köpeklerini de kaybeden aileye Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından özel eğitimli köpek sahiplendirildi. Gece isimli köpekle teselli bulan depremzede aile yaralarını da sarma fırsatı buldu.

6 Şubat asrın felaketine Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalanan İşler ailesi, deprem nedeniyle yaşanan kargaşa sırasında Rüzgar isimli Japon kurdu köpeklerini kaybetti. Uzun süre aradıkları köpeklerini bulamayan İşler ailesi barınma imkanlarının da kısıtlı olması nedeniyle Malatya'dan ayrılıp Manisa'daki akrabalarının yanına gelmek durumunda kaldı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine yerleşen İşler ailesinin durumunu öğrenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, aileye "Gece" isimli Belçika kurdu köpeğini sahiplendirdi. Kaybettikleri köpeklerinin tesellisini Gece'de bulan aile depremin yaralarını da sarma imkanı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından başlatılan 'Can Dostum' projesiyle depremzede aileye moral olduklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 'Can Dostum' projesini başlatarak köpeklerimizi sahiplendirmeye devam ediyoruz. Bu projede eğitmiş olduğumuz köpekleri talebe bağlı olarak bizden arzu eden vatandaşlarımıza eğitimli bir şekilde teslim ediyoruz. Maalesef ülkemizde 6 Şubat tarihinde yıkıcı bir deprem yaşandı. Malatya'da hem evlerini hem de can dostlarını, evcil hayvanları köpeklerini kaybeden ailemiz köpek sahiplenmek için başvurdular. Eğitmiş olduğumuz bu köpeği kendilerine sahiplendirerek hem depremden sonra yaşamış oldukları üzüntüleri gidermek amacıyla terapi olması açısında hem de kendilerine can yoldaşı olması açısından köpeğimizi sahiplendirdik. Eğitimli köpeğimiz aileyle bir araya geldi. Gayet uyum içerisinde birlikte yaşamaya başladılar. Bizden talep eden vatandaşlarımıza da köpeklerimizi sahiplendirmeye devam edeceğiz. Bu yılın başından itibaren 50'ye yakın eğitimli köpeğimiz gerek çiftçilerimize, vatandaşlarımıza gerekse de askeriyeye ve diğer kamu kurumlarına sahiplendirildi" dedi.

Hem teknik alanda hem de sosyal alanda köpek yetiştirdiklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Köpek Eğitim Uzmanı Serhan Karabey Doğru, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak iki farklı alanda hizmet vermekteyiz. Biri teknik alanda yetiştirdiğimiz köpekler, ikincisi sosyal anlamda yetiştirmiş olduğumuz köpekler. Sosyal anlamda yetiştirmiş olduğumuz köpekler genellikle terapi köpeklerimiz. Sokaklardaki köpek popülasyonunu azaltmak adına eğitim verdikten sonra talepte bulunan vatandaşlara sahiplendirdiğimiz köpekler. Bu sebepten ötürü bize başvuru yapan Yılmaz beyin 6 Şubat depremzedesi olduğunu bize aktardılar. Daha önce köpeklerinin olduğunu ve kaybettiklerini söylediler. Bizler de köpek sahiplendirirken onların karakterlerine uyum sağlaması için özen gösteriyoruz. Bu sebeple barınakta yetiştirmiş olduğumuz Gece'yi ilk önce oryantasyon ve temel itaat eğitimlerini verdikten sonra Yılmaz bey ve ailesine sahiplendirdik" diye konuştu.

"Gece' ile beraber yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz"

Geçmiş dönemde milli formayı giyen futbolcu Yılmaz İşler, depremin ardından altyapı antrenörlüğü mesleğini de geride bırakarak ailesiyle beraber Manisa'ya yerleşti. Depremde hem köpeklerini hem de işini kaybeden eski milli futbolcu Yılmaz İşler teselliyi 'Gece' ile bulduğunu belirterek "Deprem bizim için facia bir şekilde geçti. Depremden sonra zaten orada çok fazla barınma imkanımız olmadı. Depremden sonra buradaki akrabalarımız bizi davet etti. Biz de buraya geldik. Depremde de kendi köpeğimizi kaybetmiştik. Buraya geldikten sonra 'Can Dostum' projesini öğrendik. Belediyemize başvuru yaptık. Bize de bir köpek sahiplendirdiler. Manisa Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ederiz. Ben aynı zamanda milli bir futbolcuyum. Uzun yıllar futbol oynadım. Malatyaspor'da antrenörlük de yaptım. Şimdi buraya geldik. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Etrafımızdaki insanlar bize yardımcı oluyorlar. İlk önce de bu köpek konusunda yardımcı oldular. Sağ olsunlar köpeği bize hediye ettiler. Biz de 'Gece' ile beraber yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Deprem sırasında yaşanan büyük kargaşada köpeklerini kaybettiklerini ve bir daha bulamadıklarını söyleyen İşler, "Büyük bir kargaşa yaşandı. O kargaşada köpeğimizi kaybettik. Bir daha da bulamadık. Bizden ayrı kaldı. Biz de mecburiyetten dolayı ondan ayrı kaldık. Kendi çocuğumuz gibi görüyorduk onu ancak deprem bizi ayırdı. Gece bize 3 gün önce geldi. Bize hiçbir yabancılık çekmedi. Herhalde daha önce sahiplendiğimiz köpeğimizin kokusunu alıyor. Bize dost oldu. Şu anda o da bizi biz de onu çok sevdik" ifadelerini kullandı. - MANİSA