Depremde hayatını kaybeden öğrencilerinden bu bayram mesaj gelmedi, göz yaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağ kurtulan ve Elazığ'da misafir edilen 63 yaşındaki edebiyat öğretmeni Kaffar Şahin, en buruk bayramını geçiriyor. Depremde öğrencilerini kaybettiğini ve bu bayram onlardan mesaj gelmediğini dile getiren Şahin, göz yaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde on binlerce insan hayatını kaybederken, yine yüz binlercesi yaralandı. Depreme Malatya'daki evinde eşiyle birlikte yakalanan ve sağ kurtulan 63 yaşındaki edebiyat öğretmeni Kaffar Şahin, Elazığ Fırat Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Burada eşiyle birlikte kalan Şahin, diğer depremzedelerle birlikte en buruk bayramını geçiriyor. Depremde öğrencilerini kaybettiğini ve bu bayram onlardan mesaj gelmediğini göz yaşları içerisinde anlatan Şahin, tek tesellisinin kendi çocuklarının sağ kurtulması olduğunu ifade eti. Ayrıca depremde 3 bine yakın kitabının enkaz altında kaldığını aktaran Şahin, her şeye rağmen iyi olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bütün yakınlarımız hayatlarını kaybetti. En çokta öğrencilerim için üzüldüm"

Eskiden bayramların çok güzel geçtiğini belirten Kaffar Şahin, "İnsanlarla sohbet ediyorduk, bir birimizi ziyaret ediyorduk. Şimdi bütün yakınlarımız hayatlarını kaybetti. En çokta öğrencilerim için üzüldüm. Her gün bir mesaj geliyordu. Yine biri enkaz altında diye. Öğrencilerimi çocuklarımdan daha çok seviyordum. Onlara çok bağlıydım en büyük kaybım o oldu. Evler gitsin o hiç önemli değil. Öğrencilerim beni çok seviyorlardı bende o onları seviyordum. Tek tesellim kendi çocuklarımı kurtarabildim. Yaşayan öğrencilerim bayram mesajı gönderdi. Onlar benim tek varlığım. Birde kitaplarım için üzüldüm. 3 bine yakın kitabım vardı, hepsi enkaz altında kaldı. Canımızı kurtardık, yapacak başka bir şey yoktu. Bu bayram çok buruk geçiyor. Eski bayramlar gibi değil. Ziyaretlere giderdik kapı kapı dolaşırdık, bayram şekeri alırdık. Çok güzel oluyordu ama şimdi öyle olmuyor. Her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Buruk bir bayram geçiriyoruz"

Bir başka depremzede Sait Çalışkan, "Depreme Malatya'da yakalandık. Evlerimiz orta hasarlı. Şuan Elazığ'a geldik. Allah devletimizden razı olsun, çok güzel karşıladılar. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz. Depremi bize unutturdular. Buruk bir bayram geçiriyoruz. İnşallah bundan sonra Allah bize daha güzel günler gösterir. Burada bayram geçireceğimiz aklımızın ucundan bile geçmezdi ama Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok. Şuan hüzünlüyüz ama Elazığlılar bize destek oluyorlar"

"Eski günlerimizi özlüyoruz"

Miraç Taşkın ise "İki depreme de Malatya'da yakalandık. Zor bir süreçti atlatmaya çalışıyoruz. Elazığ'a yurda yerleştirildik. Eski günlerimizi özlüyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ