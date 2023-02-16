Depremde Hayatını Kaybeden Fethiyeli Sağlık Görevlisi Toprağa Verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde Hatay, Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki son nöbeti sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç (44), Fethiye'ye getirilerek dualarla toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde Hatay, Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki son nöbeti sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç (44), Fethiye'ye getirilerek dualarla toprağa verildi. Ağabeyi Muammer Kılınç kardeşinin cesedini en son çıkarabildiklerini belirterek, "Hastasını bırakıp gidememiş. Korunmak için masanın altına girmiş ama orada hayatını kaybetmiş" ifadelerinde bulundu.

Hatay Antakya'da görev yapan sağlık Memuru Muzaffer Kılınç (44), Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasında nöbet sırasında depreme yakalandı. Ek binanın göçmesiyle enkaz altında kalan Kılınç'ın cenazesine 10 gün sonunda ulaşılabildi. Depremin ardından hemen Hatay'a giden ağabeyi Muammer Kılınç, kardeşi Fatih Kılınç büyük uğraşlar sonucu Muzaffer Kılınç'ın cenazesini enkazdan çıkarabildiklerini söyledi. Muzaffer Kılınç'ın cenazesi Antakya'dan önce anne ocağına getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunup helallik alınmasının ardından cenaze Hallaç Mezarlığı'na götürüldü.

Depremde hayatını kaybeden sağlık memuru Muzaffer Kılınç'ın Hallaç Mezarlığında kılınan cenaze namazına ailesi, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Eski Genel Müdür Yardımcısı Avni Özkaya, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, siyasi parti ilçe başkan temsilcileri, sağlık görevlileri ve sevenleri katıldı.

"Hastalarını bırakıp gidememiş"

Depremde hayatını kaybeden Muzaffer Kılınç'ın ağabeyi Muammer Kılınç, Hatay'da gördüğü manzaranın çok kötü olduğunu ifade ederek, "Kardeşimi kendi ellerimizle çıkardık. Üstteki cenazeleri de aldık. 8 katlı binanın zemin katında görevdeymiş. 2 hastasına bakarken yakalanmış. Bir masanın altına sığınmaya çalışmış. Hastalarını bırakamamış. En son olarak kardeşimin cenazesini alabildik. Bu binada tüm cenazeler çıkarıldı. Enkazda kimse kalmadı. Hatay ölü şehir gibiydi. Orada yaşam yok. Hastasını bırakıp gidememiş" ifadelerini kullandı. - MUĞLA