Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Eyüp Sultan Camii'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Eyüp Sultan Camii'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı. Minarenin yıkılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camii minaresi kontrollü şekilde yıkıldı. Minarenin yıkılma anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde saniyeler içerisinde gerçekleşen kontrollü yıkımı çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle takip etti. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Eyüp Sultan Camii Kahramanmaraş Yeşilyurt Malatya Yerel Haberler

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