Deprem Sonrası Sahiplendiği Köpeğiyle Yeni Hayat Mücadelesi

Hatay'da depremden sonra sokakta bulduğu ve 'Şila' ismini verdiği köpeği sahiplenen Kübra Kızgın, aylardır sahibini bulamadığı köpeği konteynerinde besliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde asrın felaketinde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş binlerce bina yerle bir olmuştu. Depreme İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yakalanan ve enkazdan iki saat sonra çıkarılan 25 yaşındaki Kübra Kızgın, yaşamını yeni yuvası olan konteynerinde sürdürüyor. Genç kadının yeni yuvasındaki misafiriyse 'Şila' ismini verdiği ve depremden bu yana sahibine ulaşamadığı köpek oldu. Hayvanın üzerindeki çipteki numaralara da ulaşamayan Kızgın, Şila'ya özenle bakıyor ve yanından ayırmıyor.

"Depremden sonra sahiplendiğim Şila'nın birinci sahibine hiçbir şekilde ulaşılamadık, sahiplerinin depremde öldüğünü düşünüyoruz"

Deprem sonrası sokakta bulduğu köpeği sahiplenen 25 yaşındaki Kübra Kızgın "6 Şubat depremini çok ağır bir şekilde yaşadık. Binamız yıkıldı ve komşularımız vefat etti. Depremden hemen sonra kayınvalidemizle yaşadık bir süre, daha sonrasında konteyner kente geldik. Depremde iki saat sonra evimizin enkazından çıktık. Komşularım ölmüştü, üstlerine basa basa çıktık. Depremden sonra sahiplendiğim Şila'nın birinci sahibine hiçbir şekilde ulaşılamadık, sahiplerinin depremde öldüğünü düşünüyoruz. Üzerinde çipi var, kayıtlı olan iki numaraya da hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadılar. Veterinerimizin vesilesiyle de ulaşmaya çalıştık fakat hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadık. Sonrasında başka bir insan tarafından sahiplenilmiş ama daha sonrasına sokağa atıldığını öğrendik. İsmi normalde 'Nazlı' ama 'Nazlı' diye hitap ettiğimizde hiçbir şekilde tepki vermiyor" dedi.

"Ben onu sahiplendim kolladım onunda aynı şekilde beni koruyup kolladığını düşünüyorum"

Köpeğin sahibine hiçbir şekilde ulaşamadığını dile getiren Kızgın, "Eşim buluyor ve sonrasında bir hafta falan araştırdı ama hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadı, veterinere sorduğumuzda sahiplerinin öldüğünden şüphelendiler. İkinci sahibine ulaşabildik dedi onlar da bırakıp kaçmışlar o şekilde bir bilgi aldık. Ben sonrasında ismini Şila koydum, çok güzel tepki veriyor ve hiç yanımdan ayrılmıyor. Bana geldiğinde çok inanılmaz derecede bakımsız bir durumdaydı tıraşını, aşılarını ve diğer her şeyini yaptırdım şu an her şeyi var. Ben onu sahiplendim kolladım o da aynı şekilde beni koruyup kolladığını düşünüyorum, normalde ben dışarıya çıktığım zaman parfümünü ve ojesi sürüp çıkarıyorum" şeklinde konuştu. - HATAY