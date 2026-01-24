Deprem sonrası inşa edilen 118. cami olan 'Gazze Şehitleri Camii' ibadete açıldı

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 118'inci cami olan ' Gazze Şehitleri Camii' Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 118'inci cami Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan ' Gazze Şehitleri Camii' Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 118 cami, 48 kuran kursu, 12 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken, 50 camide de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"Şu ana kadar 118 yeni camimizi, 48 yeni kuran kursu, 12 Diyanet Gençlik Merkezimizi hizmete aldık"

Deprem sonrası kentte 118 camiyi hizmete aldıklarını söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Asrın felaketinde dini tesislerimiz ve ibadethanelerimizde çok ciddi derecede hasar aldı. Depremde 384 camimiz maalesef kullanılamaz hale geldi. O gün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyanın afet sonrası bu zamana kadarki en büyük imar ve inşa çalışmaları başlatıldı. Bu seferberlik çerçevesinde tabii ki dini tesislerimizin de yeniden yapılması ve onun da yanında tüm şehrimizin her tarafında ihtiyaç duyulan ibadethane yeniden inşa edilmesiyle ilgili de ciddi bir seferberlik başladı. Şu ana kadar 118 yeni camimizi hizmete almış olduk. Bunun yanında 48 yeni kuran kursumuzu ve 12 Diyanet Gençlik Merkezimizi hizmete aldık. Bugün itibariyle 50 inşaatı devam eden dini tesisimiz var" dedi.

"Bu camimizin başta Antakya'mız olmak üzere Hatay'ımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum"

Gazze'yle gönül köprüsü kurmak için inşa edilen camiye Gazze Şehitleri Cami ismi verildiğini ifade eden Vali Masatlı,"Bugün de Gazze Şehitleri Cami olan camimizi hizmete almış olduk. Tabii Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada çocuk, kadın, kız, yaşlı demeden maalesef büyük bir katliam var. Bizler de hem Gazze'yle ilgili duruşumuzu ortaya koymak, diğer taraftan bir gönül köprüsü oluşturmak ve dua rabıtası oluşturmak için camimizin ismini de Gazze Şehitler Camii olarak belirledik. Burada aynı zamanda bizler kim olursa olsun bizim zulme karşı nasıl bir yaklaşım sergilediğimizde ortaya koymaya çalışıyoruz. Burası da inşallah dualarla kurulan gönül köprüleriyle birlikte Gazze'deki insanlarımıza manevi bir destek olacaktır. Depremin ilk gününden beri her zaman yanımızda olan millet devlet dayanışmasının en önemli örneğini gösteren hayırsever vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bu camimizin başta Antakya'mız olmak üzere Hatay'ımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY