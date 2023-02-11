Deprem sonrası evinde yalnız kalan Alzheimer hastası kadına sağlıkçılar ulaştı Yerel Haberler Malatya'ya meydana gelen deprem sonrası evinde tek başına kaldığı belirlenen 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına, Van 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı. Malatya'ya meydana gelen deprem sonrası evinde tek başına kaldığı belirlenen 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına, Van 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı. Kahramanmaraş merkezli Türkiye'yi yasa boğan depremlerden sonra enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler tüm gücüyle çalışıyor. Depremin hemen ardından Malatya'ya giden Van 112 Acil Sağlık ekipleri, birçok kurtarma çalışmasına katıldı. Deprem sonrası merkez Bostaniçi Mahallesi'nde 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadının evinde tek başına mahsur kaldığı ihbarını alan Van 112 Acil Sağlık ekipleri, hemen bölgeye gitti. Yaşlı kadını seyyar sedye ile evinden alan sağlık ekipleri, ambulansla hastaneye sevk ederek müşahede altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürülen yaşlı kadının "Lailahe illallah" dediği görüldü. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Malatya Deprem Van Yerel Haberler

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