Deprem Felaketinde Zorlu Bir Yıl Geçiren Gazetecilerin Günü

TGF Genel Başkan Yardımcısı ve MGTC Başkanı Mehmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yayımladığı mesajında, asrın felaketini yaşayan 11 ildeki gazetecilerin zorlu bir yıl yaşadığını söyledi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Aydın, "Gönül isterdi ki bu özel günü Malatya'mızda mesai mefhumu gözetmeden var gücü ile çalışan gazeteci arkadaşlarımızla bir etkinlikte bir araya gelelim. Fakat şehrimizde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmaya izlerini silmeye Malatya olarak devam ediyoruz "dedi.

Mesajında önemli cümlelere yer veren Başkan Aydın, gazetecilik mesleğinin önemini vurguladı. Aydın, " Toplum tarafından kabul edilen kitle iletişim araçları, yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç basındır. Gerek yazılı gerekse sözlü basında mesleğini hakkı ile yapan, mesai mefhumu gözetmeyen, zaman zaman ailesine ayırdığı zamandan fedakarlık yaparak işine bağlı olan, doğru ve tarafsız haber anlayışı ile mesleğe tutunan tüm gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Zor bir yıl yaşadık"

Başkan Aydın 6 Şubat 2023'de yaşanan Asrın Felaketine de değinerek deprem sonrası en çok yorulan mesleklerden birinin de gazetecilik olduğunu belirtti.

Aydın, vatandaşlara doğru bilgiyi kısa süre içerisinde vermek amacıyla gerek soğuk havada barınma sorunu ile karşı karşıya gelerek gerekse deprem korkusu ve psikolojik anlamda yıpranma yaşayarak yağmur çamur demeden çalışmaya devam eden gazetecilerin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde izlerin hala silinmediğini belirten Aydın, "Gönül isterdi ki bu özel günü bütün gazeteci arkadaşlarımızla güzel bir etkinlikte bir araya gelerek kutlayalım. Fakat daha yılını tamamlamamış deprem felaketinde yaralarımız tamamen sarılmadan hareket etmek doğru olmazdı. Hem Malatya'mız hem de depremden etkilenen diğer illerimiz için yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu anlamda bir kez daha gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarken, deprem felaketinde hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu. - MALATYA