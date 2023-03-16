Deprem bölgesinden kaçtılar, Bolu'da depreme yakalandılar

KYK yurtlarında depremden korkan vatandaşlar şehri terk ediyor

BOLU - Deprem bölgesinden Bolu'ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan depremzedeler, Bolu'daki depreme yakalandı. Afetzedelerin bir kısmı korku yaşayarak şehri terk etme kararı alarak çevre illere gitmek için hazırlıklara başladı.

Bolu'da saat 13.55'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken deprem bölgesinden Bolu'ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan afetzedeler, Bolu'da depreme yakalandı. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek Bolu'ya gelen afetzedeler büyük korku yaşadı. Yaşanan paniği ardından bazı depremzede vatandaşın yurtlardan çıkış yaparak çevre illere gitmek üzere valizlerini topladı. 500'ün üzerinde afetzedenin kaldığı yurtta depremzedeler KYK yurduna girmekte tedirginlik yaşıyor.

Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzede Mehmet Kuday, "Hissettik, Allah kimsenin başına vermesin. Bu Allah'tan bir uyarıdır. Deprem, sel, fırtına gibi afetler Allah'tan bize bir uyarı. Hatay'da yaşadığımız anları yaşayacağız diye korktuk" dedi.

Bazı vatandaşların yurttan çıkış yaptığını ifade eden Sadık Kuday, "O depremin korkusunu atlatamadığımızdan dolayı korktuk. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Gerçekten çok kötü, o manzara kötüydü. Bolu'da yaşanan deprem nedeniyle yurdu terk edenler oldu. O hissi yaşayanlar, korkudan dolayı gidenler oldu" diye konuştu.

Nurettin Çolak ise, "Depreme alıştık artık. İskenderun'dan Bolu'ya geldik. Oradaki aynı etkiyi yaşadık burada. Yurtta vatandaşlar korkmuştu, onları sakinleştirmeye çalıştım" ifadelerine yer verdi.

Taha Güven adlı bir başka vatandaş, "Ben yatakta uzanıyordum. Ranza sallanmaya başladı. Oda da 3 kişi kalıyorduk. Kardeşlerim okuldaydı. Yurtta bayağı bir panik havası yaşandı. Biz kötü hissettik. Şu anda da Bolu'da yaşayan dayımızın evine gidiyoruz" şeklinde konuştu.