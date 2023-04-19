Depboylu, Germencik'te ülkücülerle iftar yemeğinde buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Germencik İlçe Başkanlığı ve Germencik Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programında binlerce kişi MHP Aydın milletvekili adayı Deniz Depboylu'nun da katıldığı iftar yemeğinde bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Germencik İlçe Başkanlığı ve Germencik Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programında binlerce kişi MHP Aydın milletvekili adayı Deniz Depboylu'nun da katıldığı iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programının ardından MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Germencik İlçe Başkanlığı ve Germencik Ülkü Ocakları'nın düzenlediği iftar programına binlerce vatandaş katıldı. MHP Aydın milletvekili adayı Deniz Depboylu'nun yanı sıra Ak P0arti Aydın Milletvekili adayı Umut Tuncer'in de katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik mesajı verildi. Kuran tilavetiyle başlayan programda akşam ezanının ardından vatandaşlar orucunu açtı. Yenilen iftar yemeğinin ardından MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu vatandaşlarla yakından ilgilendi. Her masayı tek tek dolaşan Depboylu vatandaşlarla sohbet ederek 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi. Vatandaşların taleplerini de dikkatle dinleyerek not alan Depboylu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar yemeğine MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun yanı sıra diğer milletvekili adayları, MHP ve Ülkü Ocakları il ve ilçe yöneticileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN