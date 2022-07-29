Denizli yerel haberi... Denizli'de Belediyenin Kestiği Cezaya Yargı 'Dur' Dedi

AYHAN ÇİMENDAĞ

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Pamukkale Belediyesi'nin imara aykırı uygulama yaptığı gerekçesiyle bir vatandaşa verdiği para cezasını ilgili yasanın geriye yürütülemeyeceği gerekçesiyle iptal etti. Avukat Onur Güleçoğlu, cezadan önce imara aykırı yapının eski haline getirilmesi için 1 aylık süre tanınması gerektiğini, İmar Kanunu'na 25 Mart 2020 yılında eklenen fıkranın bundan önce yapılmış yapılara uygulanamayacağını belirtti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde imara aykırı yapı nedeniyle bir vatandaşa kesilen para cezasıyla ilgili İzmir Bölge İdare Mahkemesi, emsal bir karara imza attı. Pamukkale'de yaşayan B.O.'nun konutunda usulsüzlük tespit eden ekipler, yapı sahibine 70 bin lira para cezası uyguladı. B. O., cezanın iptali istemiyle dava açtı. Yerel mahkeme, 70 bin TL tutarındaki cezanın 10 bin 308 TL'sini iptal etti.

MAHKEME CEZAYI DÜŞÜRDÜ

Davanın temyiz edildiği İzmir Bölge İdare Mahkemesi de kanunun geriye işletilemeyeceği gerekçesiyle cezanın 46 bin TL'lik kısmına iptal kararı verdi. Mahkeme, Pamukkale Belediyesi'nin istinaf talebinin de reddine karar vererek temyiz yolunu kapattı. Böylece belediyenin 70 bin lira olarak verdiği ceza 12 bin liraya düştü.

"DÜZELTME İÇİN 1 AY SÜRE VERİLMESİ GEREKİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan B.O.'nun avukatı Onur Güleçoğlu, vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti. İmara aykırı yapı sebebiyle uygulanan idari para cezasından önce, imara aykırı kısmın eski haline getirilmesi için belediye tarafından 1 aylık süre verilmesi gerektiğini vurgulayan Avukat Güleçoğlu, "Vatandaşın eline gelen tebligatta böyle bir süre verilmemişse, böyle bir açıklama yapılmamışsa, doğrudan idari para cezası uygulanması hukuka aykırıdır. Çünkü kanun bunu açıkça düzenlemiş" dedi.

YAPI, KANUN YÜRÜRLÜĞÜ GİRDİKTEN ÖNCE YAPILMIŞSA CEZA KESİLEMEZ

Dikkat edilmesi gereken bir diğer hususun cezanın kesilmesi için gerekçe gösterilen kanun maddesinin ne zaman yürürlüğe girdiğinin olduğunu kaydeden Güleçoğlu, "İmara aykırı yapının, imar kanununun 42.maddesine eklenen ç bendinden önce mi yoksa sonra mı yapıldığı. Çünkü belediyeler bunu, önceden yapılan imara aykırı yapılar için uyguluyor. Bu ç bendinin kanuna eklendikten sonra sizin yapının imara aykırı hale gelmiş olması gerekiyor. Ç bendindeki kısım çok fazla para cezası çıkarıyor. Bu kısım kanuna 25.03.2020 tarihinde eklendi. Yapı bu tarihten sonra imara aykırı hale geldiyse maddenin uygulanması normal. Tabi 1 aylık uyarının yapılması gerekiyor. Yapılmamışsa bu gene uygulanamaz. Bu tarihten önce imara aykırılık söz konusuysa zaten bu maddenin uygulama alanı yok" şeklinde konuştu.